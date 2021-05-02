Sakarya'dan kısa kısa
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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kürek Takımı, Sapanca ilçesinde düzenlenen Milli Takım seçmelerine katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kürek Takımı, Sapanca ilçesinde düzenlenen Milli Takım seçmelerine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir'den 9 sporcunun yer aldığı yarışlara 6 ilden 9 kulüp ve 71 sporcu katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kürek Takımı, yarışlarda farklı kategorilerde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya toplamayı başardı.

Açıklamada, "Sporcularımızın göstermiş olduğu performanstan dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. Nice başarılar kazanmak ve Sakarya'nın adını podyumlara taşımak için çalışmalara devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Geyve'de meydan çalışması sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Meydan Projesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehirden yapılan açıklamada, Yüce'ye, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Geyve İlçe Başkanı Abdullah Özdemir'in eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, Geyve'nin sahip olduğu doğal ve tarihi güzelliklerini koruyarak merkezini ve bağlı sokaklarını, bölgenin dokusuna uygun şekilde düzenleyeceklerini bildirdi.

Çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Geyve inşallah çok kısa sürede yepyeni meydanına kavuşacak. Projemiz kapsamında merkezde bulunan caminin çevresini yenileyeceğiz. Mimari konsepti olan revakların kaba inşaatı tamamlandı ve kandıra taşıyla kaplamaya başlandı. Oturma ve dinlenme alanları, yeşil alanlar, ağaçlar ile insanın ruh halinde derin izler bırakan güzel manzaralar oluşturacağız.

Yine meydanda bulunacak kafeteryanın imalatında son aşamaya gelindi. Yeşil alanları, şehir mobilyaları, mimari ve estetik uygulamaları ile 7/24 faydalanabilecek projemizi inşallah hızla tamamlayacak, hemşehrilerimize hediye edeceğiz."

Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'dan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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