Büyükşehir kuralsız taşımacılığa geçit vermiyor

14.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:55

Bu kapsamda kent merkezinde yapılan denetimlerde güzergâh dışı taşımacılık yapan araç sahiplerine cezai işlem uygulanırken, yetki belgesiz korsan taşımacılık yapılan araçlar ise trafikten men edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve güvenli seyahat edebilmesi için il genelinde denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda kent merkezinde denetimde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, ruhsattan güzergâha kadar tüm konularda incelemede bulundu. Kuralsız taşımacılığa geçit vermediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Haksız rekabetin önlenmesi, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yaptığımız denetimler de yetki belgesiz taşımacılık yapan araçlar trafikten men edildi. Bunun yanı sıra güzergah dışı taşımacılık yapan araç sahiplerine ise cezai işlem uygulandı" dedi. Üstün, denetimlerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler