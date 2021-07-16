Büyükşehir Kumluca'da kanal temizliği yapıyor

Büyükşehir Kumluca'da kanal temizliği yapıyorAntalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca'da tarımsal sulama kanallarında temizlik çalışması başlattı.

Büyükşehir Kumluca'da kanal temizliği yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca'da tarımsal sulama kanallarında temizlik çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında su kayıplarını en aza indirmek, kış aylarında da su taşkınlarını ve sel baskınlarını önlemek için Kumluca'da tarımsal sulama kanallarını ıslah ediyor. Çalışma kapsamında kanallarda su akışına engel olan otlar ve ağaç dalları temizleniyor.

ÇALIŞMA YAZ BOYU SÜRECEK

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışmalara Kumluca'nın 5 mahallesini kapsayan en büyük kanal olan Kocakesik'ten başladı. Beykonak Mahallesi'nde çalışmalara devam eden ekipler, 25 kilometrelik kanal boyunca iş makinaları ve makinaların giremediği yerlerde insan gücüyle temizleme çalışması yapacak. Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca ilçenin farklı noktalarındaki kanalların temizlenmesine devam edecek.

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Kaynak: Habermetre