Büyükşehir kreşlerinde çocuklar deneyimleyerek öğreniyor
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Büyükşehir kreşlerinde çocuklar deneyimleyerek öğreniyor

Büyükşehir kreşlerinde çocuklar deneyimleyerek öğreniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezlerinde çocukların öğrenme süreçleri, merkezlerde verilen eğitimin yanı sıra her hafta farklı bir konseptle düzenlenen etkinliklerle de pekiştiriliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezlerinde çocukların öğrenme süreçleri, merkezlerde verilen eğitimin yanı sıra her hafta farklı bir konseptle düzenlenen etkinliklerle de pekiştiriliyor.

Çocukların kişisel gelişimlerine yardımcı olabilmek için her hafta farklı bir konseptle çocukları buluşturduklarını söyleyen Uçan Balon Çocuk Gelişim Merkezi'nin müdürü Öykü Özbek Eryılmaz, bu hafta 'köy' konsepti belirlediklerini ifade etti. Çocuklara el emeğinin öneminin ve köylünün emeklerinin kıymetini anlatabilmek için böyle bir aktivite belirlediklerinin altını çizen Eryılmaz, "Çocuklarımıza anlatmak için böyle bir konsept belirledik ve çocuklarımıza bunu yaşatıyoruz. Onlar da bugün köy usulüne uygun olarak giyindiler, hamur açtılar. Ekmek yapmanın önemini; reçeli, salçayı; inekten sağılan sütü burada bire bir yapıp yaşayarak öğrendiler" dedi.

Çocukların yaşayarak öğrenmelerini istediklerini ifade eden Eryılmaz, bunun karşılığını da çocukların mutluluğu olarak geri aldıklarını ifade etti. Eryılmaz "Çocuklar da çok mutlu oluyor. Çünkü çocuklar yaparak, yaşayarak öğreniyorlar. Aktivitenin içinde olduklarında daha çok mutlu hissediyorlar. Bu sebeple de konuyu daha iyi kavrıyorlar. Deneyerek öğrenmeleri kalıcı bir öğrenmeyi sağlıyor. Bu konseptlerden aileler de çok mutlu oluyor. Çünkü çağımızın en büyük sıkıntılarından birisi zaten apartman hayatında büyüyen çocuklar. Aileler çocuklarının doğada, bahçede olmasını istiyor. Böylesi aktivitelerle aileler de çok mutlu hissediyor" şeklinde konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise çocukların gelişimine özel önem verdiklerini altını çizip onları geleceğe hazırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. - AYDIN

Büyükşehir kreşlerinde çocuklar deneyimleyerek öğreniyor
Büyükşehir kreşlerinde çocuklar deneyimleyerek öğreniyor
Büyükşehir kreşlerinde çocuklar deneyimleyerek öğreniyor
Büyükşehir kreşlerinde çocuklar deneyimleyerek öğreniyor
Büyükşehir kreşlerinde çocuklar deneyimleyerek öğreniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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