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Büyükşehir, Köyümüze Derman Projesi ile kırsaldaki halkın sorunları için sahada

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin saha çalışmaları kapsamında yerel halkın kamu kaynaklarına erişimini artırmak, talep, şikayet, öneri, ve hizmet koordinasyonunun sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen Köyümüze Derman Projesi uygulanmaya başladı.

Büyükşehir, Köyümüze Derman Projesi ile kırsaldaki halkın sorunları için sahada
18.07.2020 10:14 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:18

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin saha çalışmaları kapsamında yerel halkın kamu kaynaklarına erişimini artırmak, talep, şikayet, öneri, ve hizmet koordinasyonunun sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen Köyümüze Derman Projesi uygulanmaya başladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Köyümüze Derman Projesi kapsamında belediyenin hizmet birimlerinin koordinasyonu ile oluşturulan çalışma grubunun katkılarıyla kırsal alanlarda sağlık, yol bakımı, peyzaj düzenlemeleri, alt yapı çalışmaları, temizlik ve sosyokültürel konularda; sağlıklı hale getirme ve destek çalışmaları yürütülmeye başlandığını bildirdi.

Halka şefkatli, güler yüzlü ve çözüm odaklı yaklaşın

Büyükşehir belediyesinin farklı birimlerinden çok sayıda görevlinin oluşturduğu Köyümüze Derman Projesi ekibiyle buluşan Başkan Zeydan Karalar, gidilen her noktada halka şefkatli, güler yüzlü ve çözüm odaklı yaklaşılması talimatını verdi.

Derman ekibinin kırsalla buluşmada köprü görevi göreceğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, "Merkezde insanlar iyi kötü bize ulaşabiliyor ve onlara hizmet ediyoruz. Ama köydeki insanlara her an ulaşmak ve tam teşekküllü hizmet vermek, her şeyi anında yapmak, her zaman mümkün olamayabiliyor. Köylerde yer alan yeşil alanlarda ağaç budama, çim biçme ve çiçeklendirme çalışmaları, bozuk yolların tadilatı, iş planları kapsamında asfalt çalışmaları, cami, okul, ana arter gibi alanlarda temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları, kanalizasyon, fosseptik çukuru gibi alt Yapı konularında sağlıklı hale getirme önlemleri, genel sağlık taraması, yaşlı hasta bakımı, veterinerlik hizmetleri, kuaför, kişisel bakım gibi sağlık konusunda çeşitli destekler, mezarlık temizliği, tel örgü, çit, otobüs durakları vs. tadilat işleri, kültürel faaliyetlere katılımı artıracak etkinlikler, spor ve eğitim konusunda destekler ve tanıtım faaliyetleri gibi bir çok hizmeti köylerde halkımıza ulaştıracağız. Bu işi seve seve yapmalısınız. Bu iş gönülsüz ve istemeyerek yapılmaz. Halka kibar ve iyi davranın" dedi.

Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Gördüğünüz gibi bir mahallede bir köyde ne eksik varsa onu tamamlayacak makine, alet, cihaz burada mevcut. Derman Ekibi Köyde projesini başlatıyoruz. Proje kapsamında her gün mümkün mertebe, en az 2 ya da 3 köye, ulaşabildiği kadar yerleşim merkezine gidilecek. Biz böylece köylerin tamamını 6 ayda dolaşmış, oradaki dertleri, sorunları çözmüş olacağız. Sonra yeniden ilk başladığımız köye dönüp, ihtiyaçları tespit edip, dertlere derman olacağız. Çalışma metodumuz böyle olacak. Ben şehrimizin dört bir yanındaki insanlarımızın tamamını çok seviyorum, onlara saygılarımı sunuyorum. Merak etmesinler burada Zeydan kardeşleri var."

500 köye ulaşılacak

Adana genelindeki 500 köye 6 ay içerisinde ulaşmayı hedefleyen Derman ekibi, ziyaretler sırasında ve hizmet esnasında vatandaşlarla birebir görüşmeler yaparak halkın sorunlarını da dinleyecek. Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında muhtarlıklarla iş birliği sağlanarak her ay en az 50 köye belirlenen kriterler doğrultusunda temel ihtiyaçları kapsayan çeşitli konularda hizmetler götürülecek. - ADANA

Kaynak: İHA

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