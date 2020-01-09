Büyükşehir köy okullarına destek olmaya devam ediyor

09.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:07

Kampanyanın devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların bağışlamak istediği kitapları ekiplerin evlere kadar gelip aldığını belirterek, tüm Eskişehir'i bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 1 yıl önce sosyal medya hesaplarında duyurarak başladığı 'Bir Kitap Bin Destek' kitap toplama kampanyasında 14 bine yakın kitap toplandı. Toplanan kitaplardan 5 bini Aydın'dan Şırnak'a, Şanlıurfa'dan Yalova'ya Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi okullara gönderildi. Kitapları özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki ihtiyaç sahibi okullara ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, kampanyaya destek olmak isteyen duyarlı vatandaşların evlerine kadar giderek kitapları teslim alıyor. İlk günden beri vatandaşların kampanaya ilgi gösterdiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkileri, kampanya kapsamında 49 okul ile iletişime geçilerek kitapların teslim edildiğini ifade ettiler. Kampanya kapsamında her türlü hikaye, roman, ansiklopedi, soru bankası vb. kitapların kabul edildiğini belirten yetkililer, kitap bağışında bulunmak isteyen vatandaşların 0222 220 76 88-0222 220 76 99'u aramalarının yeterli olduğunu ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler