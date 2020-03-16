Büyükşehir koronaya karşı eğitimlere devam ediyor Mart ayı başından itibaren 'Corona Virüs ile Mücadele Eylem Planı' kapsamında Covid-19 virüsüne karşı çeşitli önlemler alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda personeline de eğitimler vermeye devam ediyor.

Toplum sağlığı için birçok önlem alan Büyükşehir Belediyesi, hem corona virüsü ve korunma yolları konusunda personelini eğitmeye devam ediyor. Dezenfeksiyon çalışmaları için pülverizatörün doğru kullanımı konusunda personeller bilgilendirilirken, Cumhurbaşkanlığı'ndan gönderilen yazı doğrultusunda personel sayısı da azaltılıyor. Hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli personel, yönetici pozisyonunda çalışanlar hariç 60 yaş üzeri personel ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği dezavantajlı personel idari izinli sayılırken, yıllık izin ve mazeret izni kullanımı konusunda da özellikle anne ve babalara öncelik veriliyor.

Toplu taşıma araçları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşları da zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaları ve salgından korunma konusunda kişisel sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda uyardılar.

Kaynak: Bültenler