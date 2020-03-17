Büyükşehir koronavirüsle alakalı tedbirlerini artırıyor
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Kocaeli, Güncel

Büyükşehir koronavirüsle alakalı tedbirlerini artırıyor

Büyükşehir ekipleri, ilçelerde kamu kurum kuruluş binalarını ve halkın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte işlemlerine devam ediyor.

17.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:31
Büyükşehir koronavirüsle alakalı tedbirlerini artırıyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı 30 uygulayıcı, 13 araçla kamu, kurum ve kuruluş binaları ile bahçelerini ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etti. Dezenfekte işlemlerinin sıklıkla devam edeceği ekipler tarafından bildirildi.

DEZENFEKTE İŞLEMLERİ SIKLIKLA DEVAM EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzur duyacağı bir ortam ve koronavirüs oluşumunu engellemek için dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 157 lokasyonda dezenfekte uygulaması yapan ekipler, kamu kurum ve kuruluşlarının yanında vatandaşların sıkça kullandığı parklardaki oturma ve oyun gruplarını dezenfekte etti. Lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini belirten Büyükşehir ekipleri, uygulamanın sıklıkla tekrarlanacağını belirtti.

POLİS ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİLDİ

Virüs salgınına karşı Kocaeli genelinde amansız bir mücadele veren Büyükşehir Belediyesi, Derince ilçesinde bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki Polis ekip araçlarına da dezenfektan uygulaması gerçekleştirdi. Dezenfekte çalışması sırasında ekipler, emniyet personeline uygulama yapılırken ve sonrasında alınması gereken önlemleri anlattı. Yapılan uygulamada polis ekip araçları dezenfekte edildi. Araçların dezenfekte işlemleri, 2 günde bir devam edecek.

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Kaynak: Bültenler

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