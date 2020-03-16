Büyükşehir Koronavirüs Önlemlerini Billboard'lara Taşıdı Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşları koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin hazırladığı billboard tasarımlarıyla bilgilendirdi.

Küresel çapta insan sağlığını tehdit eden koronavirüse karşı alınan önlemler ışığında il genelinde toplu kullanılan alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını kararlılıkla yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların virüsten korunması için alabilecekleri önlem ve tedbirleri içeren bilgileri kent merkezinde bulunan LED ekran ve billboard'lara taşıdı.

Salon etkinlikleri, kültür-sanat faaliyetleri ve kursları iptal eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyon çalışmalarını da sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı grafik tasarım ekibi tarafından hazırlanan bilgilendirme araçları da, şehrin birçok noktasına vatandaşların görebileceği şekilde LED ekranlara ve billboard'lara asıldı. Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden virüsün yayılmasının önlenmesi için topyekun mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Kaynak: Bültenler