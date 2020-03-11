Büyükşehir, korona virüs önleme çalışmalarını yoğunlaştırdı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Büyükşehir, korona virüs önleme çalışmalarını yoğunlaştırdı - Haber
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel

Büyükşehir, korona virüs önleme çalışmalarını yoğunlaştırdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsüne karşı toplu ulaşım araçlarını ve otobüs duraklardaki rutin temizlik işlerini sıklaştırdı.

11.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:46
Büyükşehir, korona virüs önleme çalışmalarını yoğunlaştırdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsüne karşı toplu ulaşım araçlarını ve otobüs duraklardaki rutin temizlik işlerini sıklaştırdı. Toplu ulaşım araçları ve kapalı duraklar toplum sağlığı için temizlenerek, dezenfekte ediliyor. Sosyal medya ve tanıtım mecralarından da salgın hastalıktan korunmak için ne yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi binasında ve hizmet birimlerinde de temizlik ekipleri çalışmalarını sıklaştırırken dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ve salgın hastalıklara karşı toplum sağlığını korumak için bir süredir almakta olduğu önlemleri daha da artırırken, bu kapsamda gerçekleşen halkı bilinçlendirme çalışmalarını da yoğunlaştırdı.


Duraklar temizleniyor


Büyükşehir Belediyesi, önlemler kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım araçlarını ve kapalı duraklara yönelik temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, kent merkezindeki 2 bin kapalı durağı tek tek temizleyerek, dezenfekte ediyor. 8 kişilik iki ekip, durakların daha hijyen olması için iç ve dışını köpükle yıkarken, oturma ve tutmak yerlerini dezenfektan ilaçlarla temizliyor.


Temiz ve hijyenik ulaşım


Antalya Ulaşım A.Ş. de gün içinde binlerce Antalyalıya hizmet veren toplu ulaşım araçlarını son seferlerinin ardından detaylı bir temizlik işleminden geçiriyor. 16 kişilik bir ekip Büyükşehir Belediyesi'ne ait 32 tramvay ve rotasyona göre sefere çıkan toplu ulaşım araçlarında her gün son seferlerinin ardından kapsamlı şekilde iç ve dış temizliklerini yapıyor.


Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla araçların dış yüzey, araç içi metal plastik yüzeyleri ve tüm iç alanı ilaçlanarak steril hale getiriliyor. Gün içinde binlerce insanın kullandığı toplu ulaşım araçları dezenfekte edilerek, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor. Antray ve otobüsler, her sabah temiz ve hijyen bir şekilde sefere çıkıyor.


Halk bilinçlendiriyor


Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan broşür ve tanıtım mecralarında sürekli olarak salgın hastalıklardan korunmak için ne yapılması gerektiğine yönelik bilgilendirme yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin broşür ve sosyal medya hesaplarından da bu konuda halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için paylaşımlarda bulunuluyor. Büyükşehir Belediyesi, hizmet binasına korona virüsün önlenmesinde büyük önem taşıyan el temizliği için dezenfektan üniteleri yerleştirdi. Belediye içerisinde de sık sık derin temizlik yapılarak önlem alan belediye yetkilileri halkın bu konuda duyarlı olmasını istedi. Korona virüse karşı alınan tedbirler vatandaş memnuniyetle karşıladı.


Ayrıca, Antalya Servisçiler Odası koordinasyonunda öğrenci servislerinin temizliğine de bugün itibarıyla başlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi Haber
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla gözler Meteoroloji'ye çevrildi
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Kazadan sonra ortaya çıkan bu görüntü, 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti Haber
Kazadan sonra ortaya çıkan bu görüntü, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
'Endişeliyim' diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
"Endişeliyim" diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi: Oyunlar ertelenebilir
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi: Oyunlar ertelenebilir
Son Dakika: İstanbul'daki bazı üniversiteler örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İstanbul'daki bazı üniversiteler örgün eğitime ara verdi
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bir gün çağırırlarsa gideriz, çağırmazlarsa başımız üstüne
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bir gün çağırırlarsa gideriz, çağırmazlarsa başımız üstüne
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Arzu Yanardağ, eski rol arkadaşı Emrah'ın Sinan Akçıl'la yaşadığı tartışmayı yorumladı: Kapak sesi geldi
Arzu Yanardağ, eski rol arkadaşı Emrah'ın Sinan Akçıl'la yaşadığı tartışmayı yorumladı: Kapak sesi geldi
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Özge Ulusoy Muhterem Nur Burcu Kıratlı
Spor Podolski Ersun Yanal Berkay Şahin Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Futbol İtalya Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Büyükşehir, korona virüs önleme çalışmalarını yoğunlaştırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 16:50:42. #1.14#