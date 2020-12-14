Büyükşehir konutları satışa hazır
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Büyükşehir konutları satışa hazır

14.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:46
Büyükşehir konutları satışa hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait gayrimenkullerin ihale ile satışı devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait gayrimenkullerin ihale ile satışı devam ediyor. Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde bulunan "Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında yer alan 41 konutu, 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek ihaleyle satışa sunacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, 17 Aralık 2020 tarihinde yapılacak ihaleyle toplam 41 daireden oluşan gayrimenkulünü satışa çıkarıyor. Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde bulunan "Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" içinde yer alan konutlar kapalı teklif usulüyle satılacak. Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştireceği ihalede taşınmazlar; 2+1, 3+1 ile 4+1 oda ve salon seçeneğiyle peşin ya da banka kredisi kullanılarak satın alınabilecek. İhalede 350 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak konutlar, 100 ve 210 metrekare aralığında farklı büyüklüklerden oluşuyor.

Anahtar teslim konut satışı için istekliler; taşınmaz mal satış şartnamesi ve diğer eklerine ilişkin bilgileri mesai saatleri içerisinde Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 5 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan 14. kattaki Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'na gelerek inceleyebilecekler. Konut satışıyla ilgili ayrıntılı bilgiye ise "www.ankara.bel.tr" adresi üzerinden ihale duyurularına girerek ulaşabilecek olan vatandaşlar, perakende (tek tek) satışlarda 300 TL şartname ücreti karşılığında en geç 16 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'a kadar başvuruda bulunabilecek ya da "(0312) 507 25 73, 507 25 25 ya da 507 25 62" no'lu telefondan bilgi alabilecekler.

Teklifler için son teslimat tarihi: 17 Aralık

Teklif mektuplarının en geç 17 Aralık 2020 Perşembe günü saat 12.00'a kadar 7. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı'na teslim edebilecekler. İhale ise 17 Aralık 2020 Perşembe günü, Saat 14.00'da Ankara Büyükşehir Belediyesi 1. kat Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. Konut satış ihalesi için isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler şöyle:

Kimlik ve Yetki Belgeleri, İkametgah İlmühaberi (e-Devlet, Nüfus Müdürlükleri ve Muhtarlıklardan alınan ikametgah belgesi), Teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu, Yer görme belgesi, Şartname alındı makbuzu, Teklif mektubu, Taşınmaz mal satış şartnamesi. - ANKARA

Büyükşehir konutları satışa hazır
Büyükşehir konutları satışa hazır
Büyükşehir konutları satışa hazır
Büyükşehir konutları satışa hazır
Büyükşehir konutları satışa hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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