Büyükşehir kısıtlamayı fırsata çevirmeye devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürmeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sivas Caddesi'nde asfalt yenilenirken, Başkan Büyükkılıç, "Kısıtlama gününde şehir merkezinde en yoğun kullanılan caddelerimizde asfalt yenileme çalışması yapıp, aynı gün trafiğe yeniden açtık" dedi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında tam kadro sahada çalışmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda Sivas Caddesi, Çifte Kümbet 28. Cadde arasında asfalt yenileme çalışması yaptı. Pazar günü saat 09.00'da başlayan çalışmalar, aynı gün 19.00'da tamamlanarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Vatandaşları doğrudan etkileyen ulaşım ve yol gibi hizmetlerin bir an önce hayata geçirilmesi noktasında kararlı olduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her şey Kayseri'miz ve hemşerilerimiz için. Şehir merkezinde en yoğun kullanılan caddelerimizde asfalt yenileme çalışması yapıyoruz. Fen işleri ekibimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Başkan Büyükkılıç, kısıtlamaları fırsata çevirmeye devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda yapımı devam eden hizmetlerimizi çok daha hızlı bir biçimde ilerletiyoruz. Büyükşehir'imizin çalışkan ekibi çalışmalarını pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında daha hızlı şekilde sürdürdü. Bir kez daha yeni bir haftaya başladığımız bu günlerde, maske, mesafe ve temizlik kurallarını ihmal etmeyelim hatırlatmasında da bulunuyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı