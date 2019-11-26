Büyükşehir kışa hazırlanıyor
Haberler » Güncel » Büyükşehir kışa hazırlanıyor - Haber

Büyükşehir kışa hazırlanıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde kar ve buz temizleme çalışmaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

26.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:43
Büyükşehir kışa hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde kar ve buz temizleme çalışmaları için hazırlıklarını sürdürüyor. Kış şartlarında kar ve buz temizleme işi için ihale yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi tarafından kar-buz temizleme ve nakliyesi işleri için yapılan ihaleye beş firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 634 bin TL olan ihalede dört firma teklif verdi. İhaleye girerek teklif veren firmalar ve teklifleri şöyle oldu:


İloğlu Enerji: 2 milyon 200 bin TL


Dinçer İnşaat: 2 milyon 771 bin TL


Seykan Mühendislik: 2 milyon 879 bin TL


Orca Lojistik: 2 milyon 987 bin TL


İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et