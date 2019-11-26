Büyükşehir kışa hazırlanıyor

26.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:43

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde kar ve buz temizleme çalışmaları için hazırlıklarını sürdürüyor. Kış şartlarında kar ve buz temizleme işi için ihale yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi tarafından kar-buz temizleme ve nakliyesi işleri için yapılan ihaleye beş firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 634 bin TL olan ihalede dört firma teklif verdi. İhaleye girerek teklif veren firmalar ve teklifleri şöyle oldu:



İloğlu Enerji: 2 milyon 200 bin TL



Dinçer İnşaat: 2 milyon 771 bin TL



Seykan Mühendislik: 2 milyon 879 bin TL



Orca Lojistik: 2 milyon 987 bin TL



İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA