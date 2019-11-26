Büyükşehir kışa hazırlanıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde kar ve buz temizleme çalışmaları için hazırlıklarını sürdürüyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde kar ve buz temizleme çalışmaları için hazırlıklarını sürdürüyor. Kış şartlarında kar ve buz temizleme işi için ihale yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından kar-buz temizleme ve nakliyesi işleri için yapılan ihaleye beş firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 634 bin TL olan ihalede dört firma teklif verdi. İhaleye girerek teklif veren firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
İloğlu Enerji: 2 milyon 200 bin TL
Dinçer İnşaat: 2 milyon 771 bin TL
Seykan Mühendislik: 2 milyon 879 bin TL
Orca Lojistik: 2 milyon 987 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ