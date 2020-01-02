Büyükşehir kışa hazır

02.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:38

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle zorlu hava şartları için hazırlıklarını tamamladı. Tüm birimleriyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır halde olan Büyükşehir Belediyesi, zor şartlarda dahi hizmetlerini aralıksız sürdürebilecek.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle hava şartlarından dolayı oluşabilecek tüm aksilikler için gerekli önlemleri aldı. Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla hazırlıklarını tamamlayan tüm birimler, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bekliyorlar. Vatandaşların olumsuz koşullardan en az şekilde etkilenmesi için; teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli önlemleri alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zorlu hava koşullarında dahi hizmetlerini aralıksız sürdürebilecek.



Görev başında bekliyorlar



Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Daire Başkanlığı; kar ve zorlu hava koşullarıyla 16 noktada 68 araç (greyder, küreme - tuzlama aracı ve dozer) ve acil durum ekipleri ile mücadele edecek. BASKİ ekipleri de 20 ilçede 101 aracı ve 205 personeliyle çalışmalarını yürütecek. 39 noktada; 162 aracı (14 çok maksatlı kurtarma aracı), 92 motopomp, 151 dalgıç pompayla 7/24 görev başında olan İtfaiye Daire Başkanlığı, 290 personeliyle Balıkesirliler için görevinin başında. Yaşanacak olumsuzluklarda toplu taşıma seferlerinin aksamaması için gerekli önlemleri alan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ve şehrin muhtelif alanlarında kontroller gerçekleştirilecek Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de her koşula hazırlıklı bir şekilde görevinin başında bekliyor.



Tüm canlılar değerli



Zorlu kış şartlarında; maddi durumunun yetersizliği nedeniyle konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşlar ise 444 40 10 numaralı hattı arayarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlanıp yardım talebinde bulunabilirler.



Dört mevsim sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını karşılayıp bakımlarını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri de can dostlarımızın zorlu kış şartlarında da bakımlarını gerçekleştirmeye devam edecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA