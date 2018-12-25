Büyükşehir 'Kış'a Hazır

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 4 bin 525 kilometrelik yol ağında 223 iş makinesi ve 326 personel ile başta kar yağışı olmak üzere çetin kış şartlarına hazır olduklarını söyledi.

Meteoroloji bugün itibariyle Samsun'un iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı uyarısı yaparken Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'den, "Kar yağışı başta olmak üzere çetin kış şartlarına hazırız" açıklaması geldi.

Başkan Zihni Şahin, Samsun Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde(AKOM) 'karla mücadele' ile ilgili düzenlenen toplantıya katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Fikret Vatansever'in de yer aldığı toplantıda Başkan Zihni Şahin'e burada Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Çam tarafından bir sunum yapıldı. Serkan Çam, kar ve olumsuz kış şartlarıyla ilgili mücadele planlamasında Samsun'u, 'merkez, doğu, batı, güney' olmak üzere 4 bölgeye ayırdıklarını belirterek, "Tüm ilçelerde ekiplerimiz hazır durumda" dedi.

Yüksek tepelere akaryakıt tankları

Başkan Zihni Şahin de yaptığı açıklamada, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak gelecek günlerde muhtemel bir kar yağışı durumunda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için meteorolojinin uyarıları da göz önünde bulundurulmaktadır. Buna göre tüm ilçelerimiz ve hemen hemen tüm mahallelerimiz için durum değerlendirmesi yapılarak alınacak tedbirler ve yapılacak işler belirlendi. 17 ilçemizin tamamında refüj mahallileri oluşturuldu. Bütün bölgelerimizde karla mücadele araçları konuşlandırıldı. İlçelerimizin en yüksek tepelerine, en yüksek geçiş noktalarına akaryakıt tankları yerleştirildi" bilgisini verdi.

326 personel, 223 iş makinesi

'Karla mücadele planlaması'nın 4 bin 522,4 kilometrelik yol ağını kapsadığını hatırlatan Zihni Şahin, "İl mülki sınırları içerisinde karla mücadelede kullanılmak üzere bin ton granüler tuz ve 3 bin ton likit solüsyon alımınin ihalesi yapıldı. Çalışmalarımızda emanet iş gücü sayesinde edindiğimiz makinelerin dışında müteahhitlerimizin makineleri de kullanılacak. Kısacası, 223 iş makinesi ve 326 personeli ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadeleye de, diğer olumsuz hava koşullarına da hazır durumdadır" diye konuştu.

0362 311 90 00, 24 saat hizmette!

İlçe belediyelerinden de karla mücadele kapsamında özellikle kendi sorumluluk alanındaki ulaşım yollarında gerekli çalışmayı yapmasını ve her ihbarda bulunan vatandaşı Büyükşehir Belediyesine yönlendirmesini isteyen Zihni Şahin, "Vatandaşlarımız, 24 saat boyunca telefonda 0362 311 90 00 numaradan ekiplerimize ulaşabilir, ihbara bulunabilir. Asılsız ihbarların zaman kaybına yol açtığı ise unutulmamalıdır" şeklinde konuştu.

Topluma taşımanın önemi

Başkan Zihni Şahin, son olarak ise özellikle yoğun kar yağışının olduğu günlerde vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunun için gerekli tedbirlerin alınması gerekir, çağrı merkezine gelen ihbar ve taleplerin öncelikle sorumlu kuruluşa iletilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA