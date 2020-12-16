Büyükşehir kırsaldaki ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Büyükşehir kırsaldaki ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor

16.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:55
Büyükşehir kırsaldaki ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki yol ağına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki yol ağına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Mevsimsel şartlara bakılmaksızın gece gündüz demeden sahada tüm birimleriyle görev yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uzundere'de yeni bir ulaşım ağına daha imza attı. Uzundere ilçesinin Dikyar-Çağlayan Grup Yolu'nu tamamlayan ekipler, bölgede taş duvar imalatı da yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin dört bir yanında sahada canla başla görev yaptığını bildirdi. Başkan Sekmen, "Uzundere ilçemizdeki Dikyar-Çağlayan Grup Yolumuzu da tamamladık. Bu bölgede 21 bin ton sıcak asfalt ve 10 bin metreküp de taş imalatı kullandık. 11 kilometrelik yol uzunluğuna sahip grup yolumuz sayesinde ilçedeki ulaşım ağımız daha konforlu bir hale geldi" dedi.

"Kent merkezimizde var olan tüm hizmetlerimiz ilçelerimizde de artarak devam ediyor" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Uzundereli kardeşlerimiz bize bu yolla ilgili isteklerini ifade eder etmez tüm ekiplerimiz bölgeye konuşlandı. Hamd olsun kış bastırmadan çalışmalarımızı tamamladık. Uzundere Dikyar-Çağlayan Grup Yolumuz ilçemiz ve ilimize hayırlı ve uğurlu olsun. Aziz hemşehrilerimizin destek ve duasıyla inşallah yeni yatırımlarımızı da vatandaşlarımızın emrine sunacağız." - ERZURUM

Büyükşehir kırsaldaki ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor
Büyükşehir kırsaldaki ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor
Büyükşehir kırsaldaki ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor
Büyükşehir kırsaldaki ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor
Büyükşehir kırsaldaki ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor
Büyükşehir kırsaldaki ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Araban Kaymakamlığı öksüz ve yetimlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor
Araban Kaymakamlığı öksüz ve yetimlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor
Siirt'te 40 kişilik teknik ekip deprem hasar tespit çalışmalarına devam ediyor
Siirt'te 40 kişilik teknik ekip deprem hasar tespit çalışmalarına devam ediyor
Vefa ekibi İlkadımlıların yardımına koşmaya devam ediyor
Vefa ekibi İlkadımlıların yardımına koşmaya devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise İrem Derici Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Okan Buruk Burak Yılmaz Mauricio Lemos Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Çocuk Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir kırsaldaki ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 17:21:14. #1.15#
title