Büyükşehir, kırsalda ve şehirde 23 Nisan kutlamaları gerçekleştiriyor
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Büyükşehir, kırsalda ve şehirde 23 Nisan kutlamaları gerçekleştiriyor

Büyükşehir, kırsalda ve şehirde 23 Nisan kutlamaları gerçekleştiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlamalarında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlamalarında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde okullarda çocuklara yönelik bayram kutlamaları düzenlendi. Çeşitli aktivitelerin gerçekleştirildiği etkinliklerde çocuklara hediyeler de dağıtıldı.

Kültür Daire Başkanlığı Türk Sanat Müziği ekibi de süslenmiş otobüs ile ilçelerdeki köylere giderek buradaki çocukların 23 Nisan coşkusunu yaşamasını sağladı.

Bu arada, Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde de minik öğrenciler 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı. Kreş bahçesini süsleyen çocuklar; yöneticiler ve öğretmenleriyle birlikte çeşitli oyunlar ve aktiviteler eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine armağan edilen bayramlarını kutladı. - ADANA

Büyükşehir, kırsalda ve şehirde 23 Nisan kutlamaları gerçekleştiriyor
Büyükşehir, kırsalda ve şehirde 23 Nisan kutlamaları gerçekleştiriyor
Büyükşehir, kırsalda ve şehirde 23 Nisan kutlamaları gerçekleştiriyor
Büyükşehir, kırsalda ve şehirde 23 Nisan kutlamaları gerçekleştiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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