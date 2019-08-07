Büyükşehir kesimhanesi bayrama hazır

07.08.2019 15:08

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını kesebileceği mezbahayı hazır hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nizip'te bulunan ancak çevre il ve ilçelerden kurban kesmeye gelen vatandaşlar için hizmet veren Nizip Mezbahanesi tüm temizlik, makine bakım ve onarımını tamamlayarak bayramı beklemeye başladı.

Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, hazırlığı biten mezbahanede denetlemelerde bulundu.

Nizip mezbahasında bir günde 60 küçükbaş ile 400'e yakın büyükbaş kurban kesebildiklerini aktaran Özsöyler, "Kurban Bayramı dolayısıyla kesim yapacağız mekanımızı temizledik ve alet edavatlarımızın bakımını yaptık. Bundan dolayı bütün kesimhanemizi ilaçladık, temizledik ve kesime hazır hale getirdik. Kurban Bayramı boyunca mesai saatleri içerisinde, İslami kurallara uygun büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının kesimini yapacağız." dedi.

Özellikle Gaziantep'ten gelen vatandaşlar ile Nizip ve çevre ilçelerden gelen bütün vatandaşların kurbanlarını burada kestiklerini dile getiren Özsöyler, "Et taşıma aracımızla götürmek isteyen arkadaşlarımız kesimi yapılmış kurbanlarının etlerini götürecek. Veteriner hekimimiz, sorumlu müdürümüz ve 4 sorumlu kesici arkadaşımızla Büyükşehir Belediyesi olarak halkımıza hizmet vereceğiz. Yaklaşık olarak burada bir günde 60 büyükbaş, 400'e yakında küçükbaş hayvan kesebiliyoruz. Bayramda da bu kapasiteyi arttıracağız." diye konuştu.

Özsöyler, ücret konusunda kasaplar odasından ne karar çıkarsa o oranda kesim ücretlerini belirleyeceklerini vurgulayarak, "Ücretlerimizi kasaplar odasına göre belirliyoruz. Buraya kurbanlıklarıyla gelip, numara ile sıraya girerek kontrollü bir şekilde hayvanlar kesilecek. Bunun dışında başka bir yerde kesmişlerse kurbanlıklarını etin yenilip yenilmeyeceği konusunda burada uzman veteriner hekimlere danışabilecekler. Burada test imkanımız da bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA