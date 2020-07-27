Büyükşehir kesimhanesi bayram için hazır
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Büyükşehir kesimhanesi bayram için hazır

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban bayramına sayılı günler kala, Nizip'te bulunan kesimhanede hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir kesimhanesi bayram için hazır
27.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:48

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban bayramına sayılı günler kala, Nizip'te bulunan kesimhanede hazırlıklarını tamamladı. Yeni tip Koronavirüs Salgını kapsamında bir dizi ek tedbirlerin alındığı Nizip Mezbahası'nda, bu bayram randevu sistemine geçildi.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, Nizip'te bulunan ve çevre ilçelere de hizmet veren Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanlığı'na bağlı Nizip Mezbahası, her sene olduğu gibi bu bayramda da kurbanlık hayvanlarını kestirmek isteyen vatandaşlara hizmet verecek. Veteriner denetiminde kesimlerin yapılacağı mezbahada, etler denetlenerek tüketilebilirliği kontrol edilecek. Kısa sürede Dünya'yı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Koronavirüse yönelik yeni tedbirlerin alındığı kesimhanede kurbanını kestirmek isteyenler için randevu sistemi uygulanacak. Telefonla yapılacak başvurular sonucu oluşturulacak randevularla yoğunluğun önüne geçilecek. Her kesim öncesi ve sonrası kesimhane alanı temizlenerek dezenfekte edilecek. Sadece kurban sahiplerinin içeri alınacağı mezbahada, girişlerde ateş ölçümü yapılacak. Öte yandan Nizip Mezbahası yapılan son değişikliklerle beraber, ÇED Raporu ile beraber ruhsat alarak Türkiye'nin her noktasına kesim yapabilecek, ayrıca isteyen vatandaşlar yine büyük ve küçükbaş hayvanlarını istedikleri zaman kesimlerini Nizip Mezbahası'nda gerçekleştirecek.

Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, Büyükşehir Belediyesi olarak Nizip Mezbahasını bayramla birlikte tekrar faaliyete soktuklarını belirterek, "Bu yıl kesimler Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatları doğrultusunda gerekli Koronavirüs önlemlerini alarak gerçekleşecek. Salgından dolayı randevu sistemiyle çalışmaya başladık. Bayramın 1'inci günü yalnızca büyükbaş hayvan kesimi yapılacak. Bayramın 2'nci günü büyükbaş ve küçükbaş kesimi gerçekleşecek. 15 Temmuz'dan itibaren vatandaşlar randevularını almaya başladı. Böylelikle Gaziantepli hemşerilerimiz belirlenen saatlerde burada gelip hayvanlarının kesimini yapabilecek. Tabi bu kesim sırasında randevusuz gelen insanlar, uygun zamanlarda tarafımızca çağrılacak. Büyükbaş kesimlerinde yalnızca hissedarlar girebilecek. Mezbaha girişlerinde ateş ölçerlerimiz bulunacak. Bunun yanında maskesiz hiç kimse alana giriş yapamayacak. Kesim yapıldıktan önce ve sonra dezenfeksiyon işlemleri uygulanacak. Ardından başkan bir hayvan kesimi için ortam uygun ve steril hale getirilecek. Mezbahamızda ikisi 80 metrekarelik birisi 45 metrekarelik soğuk hava depomuz yer alıyor. Ciğer ve sakatat odalarımız bulunuyor. Vatandaşlarımız Nizip Mezbahası'nda gönül rahatlığıyla kurban kesimlerini yapabilirler. Aynı zamanda veteriner hekimimiz, sorumlu müdürümüz ve 10 kişilik kasap ekibimizle burada hizmet vermekteyiz. Nizip Mezbahası ruhsat alarak artık Türkiye'nin her tarafına rahatlıkla hayvan kesimini gerçekleştirebilecek. Toplamda 10 kasap, 1 veteriner hekim ve 1 tane de sorumlu müdür olarak görev yapıyoruz. Yaklaşık olarak günde 10 ila 20 arasında büyükbaş hayvan ve 125 civarında da küçükbaş hayvan kesimi yapıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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