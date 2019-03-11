Büyükşehir Kentin Tarım Sektöründe de Adeta Çığır Açıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarım hayatında da adeta çığır açıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün işbirliğinde şehir tarımına yeni tarım makinaları kazandırıldı.

ÇETAŞ Fidan Üretim Merkezi'nde gerçekleştirilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarım Makinaları Parkı'nın açılışında konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitci, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in öncülüğünde şehrin dinamiklerini harekete geçirmeye devam ediyoruz" dedi. Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar da, kentteki tarım faaliyetleri ve hayvan varlığı hakkında bilgi verdi. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir de, "Malumunuz olduğu üzere Erzurum hayvancılık bakımından önemli bir şehrimiz. Fakat hayvan sayısından çok bizim nitelik dediğimiz hayvanı kaliteli yetiştirme konusunda uygun bir ortamı oluşturmamız lazım. Çünkü hayvanın iki önemli çıktısı vardır, bunlardan birisi et diğeri ise süttür" kaydını düştü. "Hayvan başına süt veriminin ve hayvan başına karkas ağırlığının artırılması en önemli hedefimiz olmalıdır. Onun için süt için et ve süt verimini sağlamak için de bizim yem bitkileri çeşitliliğini artırmamız lazım" diyen Başkan Demir, şöyle devam etti: "Yem bitkilerini ekmekle iş bitmiyor. Bunun uygun zamanda uygun ekipmanlarla hasadın yapılıyor olması lazım. Özellikle silajlık dediğimiz yem bitkilerinde bunun bir hasat zamanı vardır ve o hasat zamanını geçirmeyecek şekilde yeterli miktarda makine ve ekipman bulundurmak lazım. Bu amaçla, Tarım İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde bugün bunun devir teslim törenini yapmış olacağız. 2015 yılında Aşkale ilçesine rulo balya paketleme makinesi alınarak bu işe başlanmış olup, ardından yem bitkileri üretimi için 2016 ve 2017 yılında Erzurum ve ilçelerinde toplam 200 ton tritikale tohumu 226 çiftçiye dağıtılarak yaklaşık 10 bin dekarlık alana ekimi sağlanmıştır. Başkanlığımız 15 ili kapsayan bir kurum olmasına rağmen Erzurum ilinde merkezinin olması sebebiyle birçok yenilikçi ve teknolojik desteklerden öncelikle Erzurum ilinin faydalanması adına çalışmalar yürütmüştür. Şu ana kadar Erzurum ili öncelikli olmak üzere bugünkü makinalarla beraber Erzurum'a 56 adet tarımsal mekanizasyonla ilgili makinaları çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Alınan bu makinelerin kullanımı Erzurum Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılacak olup siz değerli üreticilerin makine taleplerini Belediye Başkanlığımıza sunmaları önem arz etmektedir. Bu makinelerin etkili ve verimli çalışması adına gereken tüm çabaların siz üreticilerce gösterilerek hayvancılığın geliştirilmesi sağlanacaktır." Erzurum Vali Yardımcısı Ünal Coşkun da, şehirdeki tarım ve hayvancılık sektöründe elde edilen ivmenin önemine vurgu yaptı.

BAŞKAN SEKMEN: "TARIM SEKTÖRÜ EKONOMİK SİSTEMLERİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Gelişmiş ülke ve toplumların kalkınmasında önemli rol oynayan sektörlerden biri de kuşkusuz tarım sektörüdür" dedi. "Tarım sektörünün önemi, küreselleşen ekonomik sistem, artan rekabet ortamları ve hızla değişen pazar şartlarının da etkisiyle giderek artmaktadır" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Türkiye, içinde bulunduğu jeopolitik ve fiziksel konumu itibariyle sahip olduğu ekolojik çeşitlilikler nedeniyle gerek bitkisel, gerek hayvansal ve gerek su ürünleri açısından ayrı bir öneme sahiptir. Tarım sektörü genellikle ekonomik sistemlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Tarım sektörünün ülke ekonomisi içerisindeki yeri, tarımın genel ekonomi içerisinde oluşturduğu katma değer ile ölçülmektedir. Bu katma değer ise, tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan hasıla, tarımsal çıktı, dış ticaret, istihdam ve diğer sektörlere girdi sağlamaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizde her sektörde de olduğu gibi tarım ve hayvancılık sektöründe de şehrimiz ve bölgemize katma değer sağlamak için 5 yıl altın değerinde dolu dolu yatırımlara imza attık. Her biri küçük bir baraj niteliğinde olan 270 gölet, 200 sulama tesisi inşa ettik. 10 ilçemize bölgelerindeki hayvancılığın daha teknik şartlarda yürütülmesi için canlı hayvan pazarları yaptık. Orta Doğu'nun en büyük tesisi olan Canlı Hayvan Borsası'nı nasip olursa birkaç ay içerisinde hizmete açacağız. Arıcılığın gelişimi için 'Bal gibi Proje' adlı güzel bir çalışmayla 1400 çiftçimize eğitim ve lojistik destek sağladık. Organik tarım faaliyetlerinin gelişimi için ekiplerimiz saha da eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum'un dört bir sathına mobil ve modüler mezbahalar kurduk. Canlı popülasyon için 500 bin yavru balığı göletlere bıraktık. Paydaşlarımızla birlikte 10 bin sıvatı çiftçilerimize dağıttık."

İŞTE ÇİFTÇİMİZE ÖNEMLİ BİR HİZMET DAHA

Başkan Mehmet Sekmen, Tarım Makinaları Parkı ile birlikte çiftçilere sağlanan kolaylığı şöyle anlattı: "Tarım Makinaları Parkı'nın birinci etabının açılışı hayırlı ve uğurlu olsun. Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'mız tarafından finanse edilen, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Belediyemiz tarafından projelendirilen 10 sılaj makinası ve 20 römorkla birlikte şehrimiz ve bölgemizde çiftçilerimize hizmet vereceğiz. Şöyle ki Erzurum Büyükşehir Belediyemize müracaat eden çiftçilerin tarım arazilerini ekin biçme döneminde kullanmaları için araç ve makine parkımızdan çok uygun bir ücretle yararlanmalarını sağlayacağız. Çiftçimiz böylelikle kapı kapı dolaşıp tarım makinası temin etme derdine artık düşmeyecek. Arazisinde mahsulünü toplamak isteyen kardeşlerimize tarım makinalarını biz temin edeceğiz. Görüldüğü gibi sadece yerel hizmetlerle değil hayatın bütün evresinde vatandaşlarımızla iç içeyiz. Bu arada çiftçilerimizin daha modern şartlarda tarım faaliyetlerini yürütmesi için yeni tarım makinalarını yeni filoları şehrimize kazandıracağız." Konuşmaların ardından kurumlar arası devir teslim protokolü imzalandı, araçlar davetlilere tanıtıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA