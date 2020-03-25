Büyükşehir kenti 7/24 dezenfekte ediyor Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar dezenfeksiyon çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar dezenfeksiyon çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı yurt genelinde başlatılan mücadele sürerken, Erzurum'da da Büyükşehir Belediyesi'nin dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. Özel eğitimden geçirilen ve ULV donanımlı araçlarla Erzurum'da ilaçlanmadık yer bırakmayan Büyükşehir Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, camiler, kent meydanları, AVM ve iş merkezlerinin yanı sıra kamuya açık ortak kullanım alanlarının neredeyse tamamını dezenfekte etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, COVID-19 mücadelesinin salgın tehdidi tümüyle ortadan kalkıncaya kadar devam edeceğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın sağlığı için gece-gündüz çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz de bu süreçte evlerinde kalmalı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeli" çağrısında bulundu.

AVM'LER, İŞ MERKEZLERİ, CAMİLER, MEYDANLAR

Coronavirüs salgını sebebiyle dezenfeksiyon çalışmalarına başladıkları ilk günden bu zamana kadar sıra dışı bir performans ortaya koyduklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ekiplerin mesai mefhumu gözetmeden görev yaptıklarının altını çizdi. Mücadele kapsamında Erzurum'da yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanı ilaçlayarak dezenfekte ettikleri bilgisini veren Başkan Sekmen, "Dezenfeksiyon çalışmalarımıza camilerimizi, AVM'leri ve iş merkezlerini de dahil ettik. Şehrimizdeki pasaj, han, iş ve ticaret merkezlerini baştan sona ilaçladık. Ekiplerimiz bununla birlikte şehrimizin muhtelif noktalarında bulunan kent meydanlarını da dezenfekte ederek, sağlık açısından güvenli bir hale getirdi. Yine kamuya açık ortak kullanım alanlarında da çok yoğun bir ilaçlama çalışması yapıldı" diye konuştu.

BAŞKAN SEKMEN: "MÜCADELE BÜYÜK BİR ÖNEM TAŞIYOR"

Salgının gelip geçici olduğuna özellikle dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Önemli olan bu süreci en az zararla kapatabilmektir. Biz bu manada kurumsal olarak elimizden geleni yapıyor, salgına karşı dezenfeksiyonla mücadele ediyoruz. Kuşkusuz bu mücadele kadar bireysel ve toplumsal mücadele de büyük bir önem taşıyor. Bu sebeple vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça ve mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalı, hijyen kurallarına dikkat etmeli ve sosyal mesafeye özen göstermelidir. Azami dikkat ve bir o kadar da sabır gerektiren bu süreci hep birlikte el ele vererek, gönül mesafemizi sıklaştırarak ve el birliğiyle dayanışarak atlatacağız. Halkımız bilmeli ki, biz onlar için mesaideyiz ve gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Onlar da hiç endişelenmeden bizim için sadece evlerinde kalsınlar" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA