Büyükşehir, Kent Mezarlıklarında Yol Çalışması Yaptı

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı ekipler, kent genelinde yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı ekipler, kent genelinde yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, mezarlıklarda periyodik olarak gerçekleştirilen çalışmalara bayrama sayılı günler kala hız verdi.

Mezarlık yolları yenilendi

Vatandaşların ziyaretlerini rahat gerçekleştirebilmeleri için bayrama sayılı günler kala hummalı bir çalışma sürdüren ekipler, mezarlık yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Kabir ziyaretlerinin yoğunlaşacağı bayram dönemine hazırlık yapan ekipler; Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Çiftlik Mezarlığı ve Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahalle Mezarlığı yolunda sıcak asfalt çalışmasını hızla tamamladı.

Yayın Tarihi: 16. 7. 2021 09: 28: 00

Kaynak: Habermetre