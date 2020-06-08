Büyükşehir kent genelinde 505 fırın inşa etti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Köylere Fırın" projesi kapsamında kent genelinde toplam 505 fırın inşa etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Köylere Fırın" projesi kapsamında, ihtiyacı bulunan ve talep gelen köylere bu zamana kadar 505 fırın inşa etti. Bakım ve onarımının da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan fırınlarda köy sakinlerinin ihtiyaçları karşılanıyor.

505 KÖY FIRINI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Köylere Fırın" projesi kapsamında kentin dört bir yanında bulunan köylere fırın inşa ederek vatandaşın hizmetine sunuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra İlçesinde 203, İzmit İlçesinde 125, Başiskele İlçesinde 2, Kartepe İlçesinde 10, Gölcük İlçesinde 12, Karamürsel İlçesinde 19, Derince İlçesinde 39, Körfez İlçesinde 43, Gebze İlçesinde 40 ve Dilovası ilçesinde 10 olmak üzere toplamda 505 adet fırın inşa etti.

41 FIRIN ONARILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne köylerden gelen talep doğrultusunda inşa edilen 505 fırın, köylerdeki vatandaşların gündelik işlerini kolaylaştırıyor. Köy meydanlarına kurulan ve vatandaşların ortak kullandığı fırınların tamiratı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanıyor. Bu süreçte Kandıra ilçesinde 18, İzmit ilçesinde 10, Derince ilçesinde 4, Gebze ilçesinde 6 ve Körfez ilçesinde 3 fırının onarımı yapılıyor.

ORTAK KULLANIM ALANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce yapılan fırınlarda ev yapımı ekmekler, yöresel yemekler yapılıyor. Köy fırınları bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerde geniş katılımlı yemeklerde köylünün imdadına yetişiyor. Tek seferde onlarca tepsi ekmek pişirilebilen bu fırınlar kadınların işini de kolaylaştırıyor.

YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLER

Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak fırınlar yöresel mimari ile günümüz teknolojisinin birleşmesi sonucu modernize edildi. Fırın kütüğü üzerine harman tuğla ile çift sıra ve ısı yalıtımlı kubbe örülüp üzeri bütün fırın alanını örtecek şekilde ahşap çatı ve kiremit örtü ile kaplanacak olan yeni fırınlar 8 metre kare büyüklüğünde. Isı yalıtımı üst düzey olan fırınlarda saatli derece bulunuyor. Yapımda Kandıra taşı kullanılacak olan fırınların bacasının estetik görünmesi amacıyla cephe kaplaması tuğlayla yapılıyor.

Kaynak: Bültenler