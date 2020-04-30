Büyükşehir kent arşivi'ni koşulsuz erişime açtı
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Büyükşehir kent arşivi'ni koşulsuz erişime açtı

Kent arşivi Gazi şehirle ilgili birçok belgeyi aktardığı dijital ortamı koşulsuz vatandaşların erişimine hazırladı.

Büyükşehir kent arşivi'ni koşulsuz erişime açtı
30.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:31

Kent arşivi Gazi şehirle ilgili birçok belgeyi aktardığı dijital ortamı koşulsuz vatandaşların erişimine hazırladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kentin hafızası olan Kent Arşivi, yeni tip Korona virüsü (COVID-19) Salgını'na karşı alınan tedbirler kapsamında geçici süre binasının kapanması sonrası büyük bir hizmete imza attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bir tuşla Dünya'ya övündüğümüz, gurur duyduğumuz geçmişi gösteriyoruz" diyerek sistemin açılışını yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kurduğu, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi gören Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Kent Arşivi, Korona Salgını'na karşı mücadelede "Evde Kal" çağrısıyla beraber konutlarına çekilen vatandaşlara dijital arşivini açtı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi web sitesinden "#evdekalGaziantep" sekmesini tıklayarak ulaşılabilecek arşivde Gaziantep'in tarihi, kültürel ve sosyal hayatı gibi pek çok konuya kaynak olabilecek, 8 konu başlığı altında hazırlanmış 60 bin görüntüye ve her türlü bilgi ve belgeye koşulsuz evlerden bir tıkla erişilebilecek. Kent Arşivi'nde Gaziantep ile ilgili Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi'ne ait kitap, belge, harita, devlet arşivi belgeleri, ile bir şehir için en önemli kaynaklardan olan şer'i mahkeme sicillerinin 174 cilt halinde ve bir cildinin tercümesi yapılmış olarak mevcutken, kente ait fotoğraf, kartpostallar, yerel gazete, dergiler, Gaziantep'e ait mektup ve pul bulunuyor.

Bu büyük hazineyi halkımıza açıyoruz

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Fatma Şahin, kent arşivinin dijitalleşerek halkın hizmetine sunulduğunu belirterek, "Kent arşivi demek halkın hafızası, geçmişi demek. Buradan aldığımız ilhamla geleceğe yol çizmek demek. Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğumuz andan itibaren arkadaşlarımızla Osmanlı ve Cumhuriyet arşivlerini taradık. Burada çıkan bütün elimizdeki belgeler, kartpostallar, fotoğraflar, ve haritaları 8 başlıkta toplayarak tamamladık. Burada başlıklardan birisi eski fotoğrafların olduğu, tarihi binaların durumunu belirten fotoğraflarda mevcut. Bir diğer başlık ise Gazi şehrin süreli yayınları. Gaziantep'in ne kadar güzel bir medeniyetin taşıyıcısı olduğu, okumaya ne kadar kıymet verdiği, insanına ne kadar güzel yetiştirdiğini gösteren dergiler var. Ayrıca görsel işitsel sözlü tarih çalışmaları yaptık. Bu şehrin yetiştirdiği 105 insanımızı dinledik. Şehrimizin eski haritalarını çıkarttık ve günlük hayattaki yazışmalarımızı topladık. Burası bir ticaret ve sanayi şehri. Bu ticaret şehrinde olan yazışmalar, reklamlar, başlıkların hepsi arşivimizde mevcut buradan görüyoruz. Gastronomi memleketi olduğumuzu buradan anlayabiliriz. Kahveci, lokumcu, sucukçu gibi birçok lezzet mesleğinin başlıkları vardı, 100 yıl önce de gastronomi bu başlıklar gündemdeydi. Burada büyük bir emek var. Bu işin başına gelen arkadaşlar özel seçildi, ciddi çalışmalar yürütüldü. Bunun sonunda da bu büyük hazineyi, 60 bin belgeyi halkımızın hizmetine sunmak üzere kent arşivimizi açıyoruz. Bir tuşla Dünya'ya bu güzellikleri, övündüğümüz gurur duyduğumuz geçmişi gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Geçmişten aldığımız ilhamla geleceğe yol çiziyoruz"

Kent Arşivi'nin oluşumunda vatandaşlardan gelen belgelerin önemli olduğunu Belirten Fatma Şahin, Gazi şehrin spora verdiği değerin eskiden beri devam ettiğini belgeleyen bisiklet ehliyeti belgesini göstererek, "1952 yılında Gaziantep Belediyesi'nden bisiklet ehliyetnamesi alınmış. 1950'li yıllarda nasıl bisiklete kıymet verdiğimizi, ehliyetleştirdiğimizin belgesidir. 1950'lerde Dünya'da bu kadar bisiklete kıymet verilmiyordu belki. Şehrin geçmişi açısından önemli bir belge belediyemizin bu işe ne kadar kıymet verdiğinin göstergesi. Bizde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bisiklet yolları yaptık ve gençleri bisikletle buluşturuyoruz. Geçmişten aldığımız bu ilhamla geleceğe yol çiziyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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