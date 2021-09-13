Kayseri'de 'Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu' açılacak - Haberler
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Kayseri'de 'Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu' açılacak

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Kayseri'de 'Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu' açılacak

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) pastırmanın anavatanı Kayseri'de, 'Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu' açarak, yine bir ilke imza attı.

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) pastırmanın anavatanı Kayseri'de, 'Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu' açarak, yine bir ilke imza attı.

Eğitim ve kurslara yönelik ilklerin, yeniliklerin adresi olan KAYMEK, yine bir ilke imza atarak, lezzetin anavatanı Kayseri'de gastronomi şehri olmasında önemli unsurlarından olan, kültürel mirasımız pastırmanın doğranmasını ve sunumunu 'Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri' kursu ile vatandaşlara öğretecek. KAYMEK tarafından pastırma denilince akla ilk gelen il olan ve ismi adeta Kayseri ile özdeşleşen pastırmanın doğranması ve sunum tekniklerine dair düzenlenen kursta ayrıca bu alandaki diksiyon, stres yönetimi ve iş güvenliği ile ilgili de bilgiler verilecek. Kontenjanla sınırlı kayıtları devam eden ve bu eşsiz lezzetin inceliklerini öğretmek için Kayserili vatandaşlara yönelik düzenlenen kursa Kayserililer davet edilirken, zengin müfredata sahip kursta, pastırmanın tarihsel süreci, doğranması, sunum tekniklerinin yanı sıra diksiyon, stres yönetimi ile dolu bir içerik kursiyerleri bekliyor. KAYMEK Akademi Mutfak Atölyesi'nde başlayan kurslarda şehrin gastronomi değeri olan pastırmanın doğranması ve sunumu ile ilgili teorik ve uygulamalı derslerden oluşan kursta şehrin tanıtımına da katkı sağlaması, aynı zamanda bu alanda kalifiye eleman ihtiyacına da karşılık vermesi bekleniyor.

Kurs ile ilgili 14.09.2021 Salı Günü Saat 18: 00'de KAYMEK Akademi Tesisi Mutfak Atölyesi'nde tanıtım programı gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

Kayseri'de 'Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu' açılacak

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