Büyükşehir Karla Mücadele Ediyor, Sokak Canlılarını Besiyor

Büyükşehir karla mücadele ediyor, sokak canlılarını besiyorBüyükşehir kuzey ilçelerinde karla mücadeleyi sürdürüyorSalgında ve soğukta yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak canlılarını beslemeye devamAdana Büyükşehir Belediyesi, kentin kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışından...

Büyükşehir karla mücadele ediyor, sokak canlılarını besiyor

Büyükşehir kuzey ilçelerinde karla mücadeleyi sürdürüyor

Salgında ve soğukta yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak canlılarını beslemeye devam

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için karla mücadeleyi sürdürüyor. Belediye ekipleri sokağa çıkma yasağı uygulanan saatlerde ve günlerde yiyecek bulmakta güçlük çeken, ayrıca kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle ve zorlu kış şartlarından ötürü aç kalan sokak canlılarını beslemeye de devam ediyor.

Adana'nın Torosların eteklerindeki ilçelerinde kar yağışı zaman zaman etkili oluyor. Kuzey ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için çalışan Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri son olarak Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ yaylasında, çevre yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Olanakları seferber ederek yolları açık tutan Büyükşehir ekipleri Pozantı, Feke, Aladağ, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Kozan ilçelerinde karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

SOKAK CANLILARI UNUTULMADI

Kar yağışının etkili olduğu kuzey ilçelerinde vatandaşların evlerine çekilmesiyle, beslenme sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına Adana Büyükşehir Belediyesi yem takviyesi yaptı. Pozantı'nın Belemedik Tabiat Parkı içerisinde, zorlu kış şartlarında yem bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için uygun yerlere ve beslenme odaklarına yem ve mama bırakıldı.

Kaynak: Habermetre