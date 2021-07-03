Büyükşehir Kariyer Merkezi'nden Pomem Adaylarına Eğitim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Kariyer Merkezi'nden Pomem Adaylarına Eğitim

Büyükşehir Kariyer Merkezi'nden Pomem Adaylarına Eğitim
Habermetre - Haberler | Toplum

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, mülakatlara hazırlanan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) adayları için eğitim düzenledi.

browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, mülakatlara hazırlanan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) adayları için eğitim düzenledi. "Kariyerinde bir adım öne çık" sloganıyla gerçekleştirilen 'POMEM Mülakatlarına Hazırlık Eğitimi', Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Öğrenciler adına Mersin Parkur Akademisi'nin eğitim talebinde bulunması üzerine Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi eğitimi planladı. Polis Akademisi Başkanlığı mülakatlarına katılacak adaylara verilen eğitimde, Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, GÜLPAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Nursal Ünal ve Europap Tezol Kağıt İnsan Kaynakları Müdürü İbrahim Sani Gür sunum yaparken, adaylarla mülakat canlandırması gerçekleştirildi.

27. dönem polis adayları artık mülakatlara hazır

Mülakat teknikleri, beden dili, başarılı olmanın püf noktaları gibi konuların işlendiği eğitimde, parkur sınavlarını ve ön sağlık kontrolü aşamalarını geçerek mülakata kalan 27. dönem polis adayı 120 kişi yer aldı. Eğitimde; mülakat sırasında yapılması ve yapılmaması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. Mülakata girmeye hak kazanan adayların mülakatları, pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. 2021 yılı 27. dönem polis adayları düzenlenen eğitimle girecekleri mülakatlara hazır hale geldi.

Yayın Tarihi: 3. 7. 2021 08: 13: 03

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Binali Yıldırım
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu Burak Özçivit
Spor Cristiano Erol Bulut Mesut Özil Abdullah Avcı Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir Kariyer Merkezi'nden Pomem Adaylarına Eğitim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 10:15:27. #1.15#

title