Büyükşehir Kariyer Merkezi, Dijital Liderler Mersin'de Projesi'ni Sürdürüyor

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, dijital dönüşüm sürecinde iş dünyasına, kurumlara, öğrencilere ve iş arayanlara yönelik farkındalık yaratacak çalışmalarına devam ediyor. "Dijital Liderler Mersin'de Projesi"ni sürdüren Kariyer Merkezi, bu kapsamda "Yetenek Yönetimi" ile ilgili online seminer programı gerçekleştirdi. Bugüne kadar düzenlenen 16 çevrim içi programa 1200 kişi katıldı.

Yetenek yönetiminin önemi konuşuldu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in önemli projelerinden biri olan Kariyer Merkezi, dijital dönüşüm sürecinin en fazla etkilediği İnsan Kaynakları Yönetimi konularından olan "Yetenek Yönetimi" konusunu gündeme aldı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Pişkin'in konuk olduğu programda özellikle "Yetenek ve Meslek Eşleştirmesi, Doğru Aday Seçimi, Çalışan Bağlılığı ve İşveren Markası" gibi konular üzerinde duruldu.

Kariyer Merkezi, iş gücü piyasasının dinamikleri ile bir arada

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, iş gücü piyasasının dinamikleri ile ortak projelere imza attıklarını, iş gücü piyasasını izleyen değil koordine eden bir merkez hedeflediklerini belirterek, otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin çalışma biçimlerini, iş yapış şekillerini, işlerin içerisindeki aktiviteleri ve başarılı olmak için gereken yetenek setlerini güncellediklerini söyledi. Türkiye'de yeteneklerin bulunması ve o yeteneklerin firmaya bağlanmasında sorunlar yaşandığını sözlerine ekleyen Özada, yetenek açığının yakın zamanda kapanmayacağını, bu nedenle ülkeler, firmalar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve eğitim kuruluşlarının yetenek yönetimi konusunda ortak bir çalışma yürütmesinin önemine dikkat çekti.

İşin niteliği ile adayın yetkinliği paralel olmalı

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Pişkin ise yetenek ve meslek seçiminin önemini anlatırken, firmaların personel seçimlerinde işin nitelikleri ile adayın yetkinlikleri arasındaki maksimum uyuma dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Pişkin, ayrıca çalışanlarla duygusal bir bağ yakalamak için firmaların motivasyon ve kurumsal bağlılık noktaları üzerinde çalışma yapmaları gerektiğinin önemine değindi.

Yayın Tarihi: 13. 11. 2021 09: 18: 55

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