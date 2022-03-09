Büyükşehir karatecileri kuşak atladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate sporcularının kuşak atlama müsabakaları tamamlandı. Gerçekleştirilen müsabakaların sonucunda toplamda 46 sporcu, başarılı mücadeleleri ile kuşak değişimine hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları başarılarını her geçen gün ileri taşımaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı sporcuları gerçekleştirdikleri kuşak atlama müsabakaları sonuçlandı. Müsabakalar sonucunda farklı kategorilerde mücadele eden toplam 46 sporcu kuşak atladı. Sporcuların 25'i sarı kuşaktan turuncu kuşağa, 12 sporcu turuncu kuşaktan yeşil kuşağa, 7 sporcu yeşil kuşaktan mavi kuşağa ve 2 sporcu ise mavi kuşaktan kahverengi kuşağa terfi etti. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sporcularımızın başarılı çalışmaları ve bu çalışmalarının karşılığını en iyi şekilde almaları bizleri mutlu ediyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her branşında sporcularımızın yanındayız. Sporcularımızı yeni aldıkları kuşaklarından dolayı tebrik ediyor ve başarılarını devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor