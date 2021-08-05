Büyükşehir, Karacasu'daki yangına tüm gücüyle müdahale ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Karacasu'da devam eden orman yangınına İtfaiye, ASKİ, Çevre Koruma ve Fen İşleri ekipleri ile dört bir koldan müdahale ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Karacasu'da devam eden orman yangınına İtfaiye, ASKİ, Çevre Koruma ve Fen İşleri ekipleri ile dört bir koldan müdahale ediyor.

Günlerdir devam eden ve ciğerlerimizi yakan orman yangınları Aydın'ın Karacasu ilçesinde de devam ediyor. Yangının başladığı andan itibaren, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla tüm birimlerini seferber eden Büyükşehir Belediyesi, söndürme çalışmalarında müdahale gücünü arttırmak için ekiplerini yangın bölgesinde teyakkuza geçirdi.

İtfaiye ekipleri ormanın içerisinde yangınla mücadele ederken, diğer birimlerden ekipler de destek çalışmalarında bulunuyor. İtfaiye ekipleri destek olmak için ASKİ ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı ekipler kepçe ve su taşımak için tankerleri ile destek olurken, Fen İşleri ekipleri de İtfaiye araçların yangın bölgelerine erişimi için dozerlerle yol açma çalışmalarında bulunuyor.

Dağların yüksek kesimlerinde süren yangının aşağı bölgelere inmemesi için yoğun çaba gösteren Büyükşehir ekipleri, yoğun bir çabayla çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı