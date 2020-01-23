Büyükşehir kar timleri 7/24 hazır kıta

23.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:14

Türkiye'nin kuzey bölgeleri ile Kocaeli'nde önümüzdeki günlerde kar yağışı bekleniyor. Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde karla mücadeleye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri, kar yağışının oluşabileceği şehir merkezlerinde de göreve hazır bir şekilde bekliyor. 550 personel ve 225 araçtan oluşan Karla Timleri şuanda Kartepe Otel Yolu, Gölcük Ekikli Tepe ve diğer birçok noktada çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Kar yağışına göre ekipler aralıklarla yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KARLA MÜCADELE EDİLİYOR

Ülkemizde etkisini bazı bölgelerde hissettiren kar yağışı, Kocaeli'de özellikle şehrin yüksek yerlerinde ve köylerde ara ara etkili oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri de yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını devam ettiriyor. Büyükşehir Belediyesi tuz depolama şantiyelerinde tuz, kullanıma hazır olarak bulunduruluyor.

MERKEZLERE YAĞACAK OLAN KAR'A HEMEN MÜDEHALE EDİLECEK

Yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri, ilçe merkezlerine yağabilecek kara karşı teyakkuz halinde bekliyor. Ekipler yağabilecek olan karın buzlanma oluşturmaması için hemen kar temizleme çalışması yapıyor. Yapılan çalışmalar ile araçların ve yayaların, can ve mal güvenliği korunması amaçlanıyor.

KOCAELİ'DE KAPALI YOL YOK

Kocaeli'nde yüksek kesimlere yağan kar yağışıyla birlikte Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü, Kartepe Otel Yolu, Derince İshakçılar, Dilovası Çerkeşli ve Gebze Pelitli gibi tuz depolama şantiyelerinde ekipler hazır bulunuyor. Ekipler özellikle şuanda yoğun kar yağışının yaşandığı Kartepe Otel Yolu, Gölcük Erikli Tepe ve diğer pek çok yüksek noktada karla mücadele ediyor. Bugün itibari ile kar yağışı nedeniyle Kocaeli genelinde, kapalı merkezi ve köy yolu bulunmuyor.

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİ 7/24 GÖREV BAŞINDA

İlçelerde bulunan yüksek ana ve ara arterlerde konuşlandırılan ekipler de, yolların kısa sürede açılması için 550 personel ile görev yapıyor. 225 adet araç (3 adet kar rotatifi, 31 adet kar küreme kamyonu, 6 adet kar küreme kamyonet, 23 adet grayder, 22 adet kanal kazıyıcı, yükleyici, 11 adet Loder, 15 adet ekskavatör, 6 adet kar robotu, 3 adet TIR, 3 adet bobcat, 3 adet çekici trayler, 1 adet dozer, 2 adet paletli yükleyici, 15 adet tuzlama kamyonu, 1 adet vinç, 13 adet pikap, 5 adet akaryakıt tankeri, 34 adet kar bıçaklı traktör ve diğer araçlar) karla mücadelede kullanılıyor. Karla mücadeleye ihtiyaç halinde diğer Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan araçlar da katılarak destek veriliyor.

Kaynak: Bültenler