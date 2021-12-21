Kayseri'de karla kapanan 74 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışması sonucu kentte kapalı mahalle yolu kalmadı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler kar yağışı sonrası 4 ilçede kapanan 74 mahalle yolunu ulaşıma açtı ve kapalı mahalle yolu kalmadı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapalı olan ilçelerden Develi'de 10, Sarız'da 24, Pınarbaşı'da 23 ve Yahyalı'da 17 mahallede 592 kilometrelik yol ağında yapılan çalışmalar sonucu yolları ulaşıma açtı.

Ekipler, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için 128 araç ve 291 personel ile çift vardiyalı çalışıyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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