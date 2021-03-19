Kayseri'nin Sarız ilçesinde 20 mahalle yolunu ulaşıma açıldı
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Kayseri'nin Sarız ilçesinde 20 mahalle yolunu ulaşıma açıldı

19.03.2021 10:18 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:51
Kayseri'nin Sarız ilçesinde 20 mahalle yolunu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, Sarız ilçesinde 20 mahalle yolunu ulaşıma açarken, kent genelinde kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, Sarız ilçesinde 20 mahalle yolunu ulaşıma açarken, kent genelinde kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre ekipler, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapalı olan Sarız ilçesinde 20 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ekipler kırsal mahalle yollarında kar temizleme ve genişletme çalışmalarına devam ederken, il genelinde kapalı kırsal mahalle yolu bulunmuyor.

Öte yandan karla mücadele kapsamında bu yıl 28 bin 464 kilometrelik yol ağında 1779 mahalle yolunun ulaşıma açıldığı kaydedildi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde 20 mahalle yolunu ulaşıma açıldı
Kayseri'nin Sarız ilçesinde 20 mahalle yolunu ulaşıma açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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