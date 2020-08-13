Büyükşehir Kandilli'nin 50 yıllık ulaşım sorununu çözdü Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kandilli Mahallesi'nin 50 yıllık yol sorunu Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüldü.

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kandilli Mahallesi'nin 50 yıllık yol sorunu Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüldü.

Büyükşehir Belediyesi, bir zamanlar belde belediyesi olan Kandilli'yi 20 bin 350 metre uzunluğunda yepyeni bir yola kavuşturdu. 31 bin 746 ton asfalt kullanılarak devreye alınan yeni yol, Kandilli'nin yıllardır kanayan yarasına merhem olurken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, yol yapım çalışmalarını başından sonuna kadar yakından takip etti. Aşkale Kandilli bağlantısını sağlayan yolun günün ihtiyaçlarına cevap veremez bir halde olduğunu hatırlatan Başkan Sekmen, söz konusu güzergahta gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmayla çok büyük bir ulaşım sorununu daha çözüme kavuşturduklarını ifade etti.

"İlçelerimiz bir bütünün parçasını oluşturuyor"

Kandilli'nin, 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları kapsamında inşa edilen Biathlon tesislerine de ev sahipliği yaptığını anımsatan Sekmen, "Biz Erzurum'da ulaşım planlamamızı yaparken lokal düşünmüyoruz. Şehrimizin tamamını birden ele alıyor, ilçelerimizi ve mahallelerimizi bir bütünün parçaları olarak görüyoruz. Kandilli de, kış sporları altyapısı anlamında Erzurum'un kış turizmi potansiyelinin önemli bir parçasını oluşturuyor" diye konuştu. Gerek seçimlerden önce ve gerekse sonra Aşkale'de birçok temasta bulunduklarının altını çizen Başkan Sekmen, "Aşkaleli yöneticilerimizle ve muhtarlarımızla bir araya geldiğimiz toplantılarda bu yolun yapımını da planlamıştık. Hamdolsun, yol yapım çalışmalarımıza başladığımız gibi de tamamladık" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA