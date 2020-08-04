Büyükşehir kamplarından 2 bin 200 sağlık çalışanı faydalandı
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Büyükşehir kamplarından 2 bin 200 sağlık çalışanı faydalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamp alanlarında aileleriyle tatil yapan sağlık çalışanlarını ziyaret eden Başkan Büyükakın, "Bugüne kadar yaklaşık iki bin iki yüz sağlık çalışanımızı kamplarımızda ağırladık" dedi.

Büyükşehir kamplarından 2 bin 200 sağlık çalışanı faydalandı
04.08.2020 11:52 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:15

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamp alanlarında aileleriyle tatil yapan sağlık çalışanlarını ziyaret eden Başkan Büyükakın, "Bugüne kadar yaklaşık iki bin iki yüz sağlık çalışanımızı kamplarımızda ağırladık" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait Diriliş 1, Diriliş 2, Kerpe Gençlik ve Spor Kampı ile Kumcağız Gençlik ve Spor Kamplarında misafir edilen sağlık çalışanlarının huzurlu bir tatil geçirmesi için tüm imkanların seferber edildiğini dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kumcağız Gençlik ve Spor kampındaki sağlık kahramanlarını ziyaret etti. Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında, 3 gece 4 günlük periyotlar halinde misafir edilen sağlık çalışanlarının kamplardaki tüm ihtiyaçlar Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. 26 Haziran tarihinde başlayan kamp döneminde bugüne kadar Kerpe Gençlik ve Spor Kampında 266, Kumcağız Gençlik ve Spor Kampında 618, Diriliş 1 Gençlik Kampında 608, Diriliş 2 Gençlik Kampı 401, Diriliş 3 Gençlik Kampı 283 kişi olmak üzere toplam 2 bin 176 sağlık çalışanı misafir edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kamplarda konaklayan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık personelleri ile sohbet etti. Başkan Büyükakın'a, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Yasemin Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve parti teşkilatı yöneticileri eşlik etti.

Türkiye'nin pandemi sürecinde başarılı bir mücadele verdiğini söyleyen Başkan Büyükakın, Dünyadaki emsalleriyle kıyaslandığında Türkiye çok başarılı bir mücadele sergiledi. Bunda en büyük pay şüphesiz sağlık çalışanlarımızdır. Kamplarımızdan şu ana kadar yaklaşık 2 bin 200 sağlık çalışanımızı yararlandı. Onların mutlu olduğunu gördüğümüz için bizler de çok mutluyuz. Sağlık çalışanlarımızın taleplerine cevap vermek için biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah el birliğiyle bu mücadeleyi yüz akıyla kazanacağız" dedi.

Kumcağız Gençlik ve Spor kampındaki sağlık kahramanları ise kendilerine bu imkanı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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