Büyükşehir Kaldırım İşgaline Geçit Vermiyor

Vatandaşlar, kamuya ait alanda daha rahat hareket ettiklerini belirterek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ulupark ve çevresinde kamuya ait alanları işgal ederek görüntü kirliliğine neden olan ve yaya hareketliliğini engelleyen olumsuz durumlara müdahalede bulundu. Belediye tarafından verilen işgaliye harici, izinsiz şekilde konulan, çadırlar, sandalyeler kaldırıldı. Yapılan bu çalışmayla yaya trafiği rahatlatıldı,olası bir afet durumunda itfaiye ya da ambulans girişini engelleyici olumsuz durumlar ortadan kaldırıldı. Seyyar satıcılara da geçit vermeyen Büyükşehir ekipleri, kayıt dışı satışa engel oluyor. Periyodik olarak zabıta ekipleri tarafından yapılan denetlemede yaşanabilecek olumsuz durumlara da hızla müdahalede bulunuyor.

Vatandaşlar destek verdi

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu çalışma vatandaşlardan da tam not aldı. Vatandaşlar bu çalışmaya şu sözlerle destek verdi.

Bayram Ali Yılmazer: Güzel olmuş. Gördüğüm yerler iyiydi. Böyle devamlı kontrol olsun. Bugün yapılıp yarın boş verme olmasın.

Sultan Akçasayar: Biz de rahatladık. Yürüyemiyorduk.Temizlensin tabi ki. Burada doğru değil yaptıkları. Onlar da para kazanıyor ama şimdi rahat rahat yürüyebiliyoruz.

Zehra Er: Böylesi daha güzel, daha rahat oluyor. Seyyar satıcıların kaldırılması da çok güzel oldu. Bence çok güzel iş yapıldı. Sağ olun teşekkür ederiz.

Mehmet Çınar: Çok iyi olmuş bence. Birincisi bu. İkincisi Mevlevihane yolundaki kafeler kaldırılıyormuş onlar da inşallah tamamen kalkar. Ben orada çocuğumla ailemle bir kilim atıp oturuyordum. Adamlar Çaybaşından Mevlana'ya kadar kapatmışlar. Bu olmaz, sen ben kaldırımdan yürüyemiyoruz, arabaları park etmişler, bence kaldırılmaları çok iyi olmuş.

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