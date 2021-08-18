Büyükşehir Kağıtsporlu judocular gelecek için umut verdi
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Büyükşehir Kağıtsporlu judocular gelecek için umut verdi

Büyükşehir Kağıtsporlu judocular gelecek için umut verdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı judocuları Aksaray' da yapılan Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 736 sporcu arasında altın madalya için mücadele ettiler.

Mavi beyazlı sporcular 2 altın 2 bronz madalya kazanmayı başardı.

3 GÜN SÜRDÜ

Aksaray'da yapılan Judo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtspor'un judocuları 57 ilden 316 kadın ve 420 erkek sporcu arasında madalya için mindere çıktılar. 3 gün süren mücadelelerde sporcular madalya kazanabilmek için ter döktü.

KAĞITSPORDAN 2 ALTIN, 2 BRONZ MADALYA

Aksaray Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden mavi beyazlı kulüp sporcularından 36 kilogramda Elif Toruk, 44 kilogramda Şevval Erdoğmuş kürsünün en üst basamağında yer alarak altın madalya kazandı. 63 kilogramda Esma Karaahmet ve 55 kilogramda Ömer Lütfü Özkalay 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanan sporcular gelecek için umut verdi.

Kaynak: Bültenler

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