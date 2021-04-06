Büyükşehir Kağıtspor'un güreşçileri milli takım yolunda

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı güreşçileri Türkiye Güreş Federasyonu tarafından koronavirüs sebebiyle yapılamayan Türkiye Şampiyonaları kapsamında Antalya'da U23 milli takım seçmesi gerçekleştirdi.

KOCAELİ TEMSİLEN 5 SPORCU MÜCADELE ETTİ

Antalya'da yapılan U-23 Güreş Milli Takım seçmelerinde federasyon tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda Büyükşehir Kağıtspor müsabakalara 5 sporcu ile katıldı. Seçmelerde Kocaeli'yi temsilen Abdülvâsi Balta, Mehmet Tahir Kızılkaya, Ahmet Emin Çakırkaya, Hüseyin Topçu, Mert Çıkmaz minderde mücadele etti.

ÇAKIRKAYA VE ÇIKMAZ MİLLİ TAKIMDA

Antalya'nın Kemer ilçesinde U-23 Türkiye Şampiyonası yerine yapılan milli takım seçmelerinde Büyükşehir Kağıtspor adına mücadele eden Ahmet Emin Çakırkaya ve Mert Çıkmaz 3. olarak U23 Milli takımına girmeye hak kazandılar.

MAVİ BEYAZLILARDA HEDEF ULUSLARASI BAŞARI

Milli takım seçmelerinin sonunda konuşan Büyükşehir Kağıtspor antrenörleri Tekin Soyer ve Olgay İnce; "Pandemi dönemi tüm dünya gibi bizleri de çok etkiledi. Sporcularımız uzun süre antrenman yapamadı. Kulübümüz ve Büyükşehir Belediyemizin desteği sayesinde sporcularımız ile güzel antrenmanlar yaptık. Şimdi de bu antrenmanların dönüşlerini aldık. İnşallah sporcularımız milli forma ile uluslararası arenada da başarılar yakalarlar ve şehrimizi ve ülkemizi başarı ile temsi ederler" şeklinde konuştular.

Kaynak: Bültenler