Büyükşehir Kağıtspor geçit vermiyor

26.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:16

EVİNDE YENİLMİYOR

Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Basketbol takımı başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Evindeki tüm maçları kazanan mavi beyazlılar son olarak Bursa temsilcisi Geçitspor'u mağlup etti.

İLK YARI DENGELİ GEÇTİ

Büyükşehir Kağıtspor, dengeli başladığı ilk çeyreği 20-24 geride kapattı. 2. çeyrek itibariyle Sertay Gürsü ve Burak Şaşmaz'ın sayıları ile oyunda hakimiyetini kuran mavi beyazlılar ilk yarıyı 49-43 önde kapattı.

SON PERİYOTLARDA FARK AÇILDI

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü alan Kağıtspor, bu periyodu da 72-61 ile galip bitirdi. Son periyotta farkı iyice açan mavi beyazlılar, 74-98 skor ile maçtan galip ayrıldı.

KAPTAN SERTAY'DAN 26 SAYI, 7 ASİST, 6 RİBAUNT

Ligde oynadığı 6 maçtan 5. galibiyetini alan temsilcimizde kaptan Sertay Gürsu 26 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt ile en skorer isim oldu. Kaptanın ardından Burak Şaşmaz 20, Yusuf Poturoğlu 11, Anıl Atamış 10 sayı ile oynadı.

KADINDA ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİLER

Öte yandan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Haftası" kapsamında Büyükşehir Kağıtspor Basketbol takımı sahaya #KadınaŞiddetİnsanlığaİhanettir yazılı pankart ile çıktı. Takım tarafından açılan pankart seyirciler tarafından büyük alkış topladı.

Kaynak: Bültenler