Büyükşehir kadınları her alanda güçlendiriyor

04.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:41

Yeni dönem için kayıtların alınmaya devam ettiğini ifade eden yetkililer, kadınları her alanda güçlendirmek istediklerinin altını çizdiler.

Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi tarafından toplumsal cinsiyette eşitlik sağlamak amacıyla düzenlenen Tamir Kursu ve Araba Bakım Kursu kayıtları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ve alanında uzman personellerce verilen kurslarda kadınlara, lamba ve sigorta tamiri, avize takma, sehpa tamiri ve montajı, çerçeve takma ve musluk tamiri, motor bakımı, lastik, silecek, yağ ve far bakımı eğitimleri veriliyor. Teorik eğitimlerin ardından uygulamalı çalpışmalar da yapıldığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkililer, "Büyükşehir Belediyesi olarak kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.Eşitlik Birimimizin faaliyetleri arasında yer alan Evde Tamir Kursu ve Araba Bakım Kursu da kadınlarımız tarafından büyük ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyemizden eğitim desteği isteyen kadınlarımıza ücretsiz olarak verdiğimiz bu kurslar ile kadınların bilgi-beceri düzeylerini arttırmak suretiyle kendilerini güçlendirme hizmeti vermekteyiz. Biliyoruz ki kadınlara imkan verildiğinde yapamayacakları hiçbir iş yok" diyerek kurslara kayıt olmak isteyen kadınların 0222 220 76 88-99 üzerinden ESMEK'ten bilgi alabileceğini belirttiler.

Kaynak: Bültenler