Büyükşehir kadınlara karanfil dağıttı
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Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Aydın, Güncel

Büyükşehir kadınlara karanfil dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kutlamaları kapsamında kadınlara karanfil dağıttı.

08.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:48
Büyükşehir kadınlara karanfil dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kutlamaları kapsamında kadınlara karanfil dağıttı. Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Üretimin içinde olmak, kazanmak ve mutlu bir yaşam sürmek tüm kadınların hakkıdır" dedi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" etkinliklerinin ilkini Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Belediyenin düzenlediği "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Doğa Yürüyüşü" etkinliğine yüzlerce kadın katıldı. Belediye çalışanları Aydın'ın 17 ilçesinde kadınlara karanfil dağıttı. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu akşam da tek perdelik "Ben ve Cago" adlı oyun sahnelenecek. Oyunun perdeleri saat 20.30'da açılacak.


Çerçioğlu'ndan kadınlara pozitif ayrımcılık vurgusu


"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" nedeniyle açıklamalarda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kadınlara pozitif ayrımcılık vurgusu yaptı. Başkan Çerçioğlu "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir kadın devrimi olan Cumhuriyet, biz kadınlara birçok kazanım sağladı. Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de genel kabul görünceye kadar kadınlar olarak mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.


'Sosyo-ekonomik sebepler şiddeti arttırıyor'


Başkan Çerçioğlu, "Bir acı gerçek olarak her gün kadın cinayetleriyle ve kadına karşı şiddet olaylarıyla yüzleşmek, bizlere kadınlara pozitif ayrımcılık sağlamamız gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü, gerekçesi ne olursa olsun, kadın cinayetlerinin ve kadına karşı her türlü şiddetin altında sosyo-ekonomik gerçeklerin yattığına inanıyoruz" ifadelerini kullanırken kadın istihdamının artırılmasının birçok olumsuzluğun önüne geçeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu tüm kadınların "8 Mart Dünya Emekçe Kadınlar Günü"nü kutlayıp "Kadınların öldürülmediği, şiddete maruz kalmadığı, ekonomik anlamda daha özgür olduğu, emeğinin hakkını sonuna kadar aldığı, tümüyle eşitlenmiş bir yaşam umuduyla mücadele etmeye devam edeceğiz. Herkese de bu mücadeleye omuz vermesi çağrısında bulunuyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Manşet

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