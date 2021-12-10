Büyükşehir, kadına yönelik siber şiddete dikkat çekti

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Siber Şiddet Atölyesi düzenlendi

Eğitime kadın hentbol takımı sporcuları katıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, 10 Aralık 2021 tarihine kadar düzenleyeceğini açıkladığı eğitim, farkındalık çalışması ve faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bir biçimi olan " Siber Şiddet" ile ilgili eğitim semineri düzenledi. Toplantıyla kadına yönelik şiddetin sanal ortamda da artarak devam etmesine dair farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Siber Şiddet Atölyesi ismiyle gerçekleştirilen ve Atatürk Spor Salonu tesislerinde yapılan toplantıya, Ada Sokağı Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı sporcuları katıldı.

Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Nurcihan Temur konuşmasına "Kadına karşı şiddet sadece fiziki değil sanal ortamda da artarak devam ediyor. 2019 Birleşmiş Milletler (BM) 'Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Siber Şiddet - Dünya Geneli Acil Eylem Çağrısı' raporundaki bulgulara göre kadınların çevrimiçi şiddete maruz kalma olasılığı erkeklere göre 27 kat daha fazla" bilgisini aktararak başladı.

Seminerde; siber şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, siber şiddet türleri (Siber takip, siber taciz, görsel odaklı cinsel taciz, gizlilik ihlali), siber şiddetin etkileri, pandemi döneminde siber şiddet, siber şiddete maruz kalındığında neler yapılması gerektiği konularında katılımcılara bilgi verildi.

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