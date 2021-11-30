Büyükşehir, kadına şiddete karşı kendi personelini eğitiyor

Adana Büyükşehir Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, 10 Aralık 2021 tarihine kadar düzenleyeceğini açıkladığı eğitim, farkındalık çalışması ve faaliyetlerini sürdürüyor.

Atatürk Spor Salonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve kadına şiddetin önlenmesine yönelik eğitime Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sahada aktif görev alan elamanları katıldı.

Zabıta ekipleri, Derman ekipleri, güvenlik personeli, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı çalışanlarının katıldığı eğitimde; Kadına Yönelik Şiddet, Şiddet Döngüsü, Şiddetin Türleri, Şiddetin Etkileri, Kadına Yönelik Şiddet ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Verilen Önleyici Tedbir Kararları, Şiddete Maruz Kalındığında Yararlanılabilecek Haklar ve Başvuru Mekanizmaları konularında bilgilendirme yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay'ın açılış konuşmasını yaptığı programda eğitimi Sosyolog Elif Uras verdi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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