Büyükşehir, Kadına Şiddete Hayır mesajını 10 Aralık'a kadar ısrarla verecek

Başkan Zeydan Karalar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde sahada çalışan kadın işçilerle bir araya geldi.

Adana Büyükşehir Belediyesi bu yıl Kadına Şiddete Hayır mesajı vermeyi 10 Aralık 2021 tarihine kadar ısrarla sürdürecek. Başkan Zeydan Karalar'ın çok önem verdiği ve bizzat içinde yer aldığı etkinlikler, 10 Aralık tarihine kadar çeşitli şekillerde devam edecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Park Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde sahada çalışan kadın işçileri ziyaret etti. Sahada çalışan kadın işçilere izin veren Başkan Zeydan Karalar, eşit toplum oluşturulmasında kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın önemine vurgu yaptı.

MOR VE TURUNCU IŞIKLANDIRMAYLA FARKINDALIK VE DİKKAT ÇEKME

Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi'nce kentin çeşitli noktalarında ve tarihi mekanlarında mor ve turuncu renkli ışıklandırma yapılarak, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekildi ve farkındalık oluşturulmasına katkı sağlandı.

İşaretli mesaj panolarında da Kadına Şiddete Hayır mesajı yayınlandı.

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ DAĞITILDI

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca belediye binası içinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bilgilendirme Broşürü dağıtıldı. Kadına yönelik fiziksel, cinsel, sözlü, duygusal, psikolojik, ekonomik ve tek taraflı ısrar başlıklarından oluşan şiddet türleriyle ilgili tanımlamaların bulunduğu broşürde ayrıca yasalar gereğince aldırılabilecek tedbir kararı ile ilgili bilgilendirme de mevcut. Yanı sıra içerikte yer alan şiddet türlerinden birine veya birden fazlasına uğranması durumunda 7/24 aranabilecek telefonlar yer alıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi 10 Aralık 2021 tarihine kadar Kadına Şiddete Hayır demeyi, toplumu bilgilendirmeyi ve farkındalık yaratmayı hedefleyen etkinlikler düzenlemeye devam edecek.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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