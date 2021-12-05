Büyükşehir Kadın Meclisi Ata'nın huzurunda

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87. yıldönümü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak şükranlarını sundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı vermesinin 87. yıldönümü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Ata'nın huzuruna çelenk bıraktı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kadın Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı. Bir süre kadınlarla sohbet eden Başkan Osman Zolan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87. yıldönümü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü tebrik ederek, kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kadın Meclisi Başkanı Özen: "Bize en büyük hakkı veriyor"

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kadın Meclisi Başkanı Özen, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok zor şartlar altında kurulduğuna dikkati çekerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadını için büyük bir şans olduğunu dile getirdi. Özen, "Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Atatürk diyor ki, 'Hızla devrimlere başlayacağız.' 1930 yılında kadın ilk kez belediye meclisine seçilme ve muhtar olma hakkını kazanıyor. 1933 yılında Aydın Çine'de ilk kadın muhtar Gül Esin Hanım muhtar olarak seçiliyor. Biz kadınlara, boşanma, miras, velayet hakkı veriliyor. Biz bunları hepsini o yıllarda kazanmışız. 5 Aralık 1934 Atamız diyor ki; 'Demokraside, siyasette, ekonomide her yer kadın olmalı' ve bize en büyük hakkı veriyor. Artık biz de seçebiliyor, seçilebiliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ