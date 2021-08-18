BÜYÜKŞEHİR KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE DUYARLI BÜTÇE ÇALIŞMALARI İÇİN PİLOT İL SEÇİLDİ
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BÜYÜKŞEHİR KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE DUYARLI BÜTÇE ÇALIŞMALARI İÇİN PİLOT İL SEÇİLDİ

BÜYÜKŞEHİR KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE DUYARLI BÜTÇE ÇALIŞMALARI İÇİN PİLOT İL SEÇİLDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu güne kadar gerçekleştirdiği kadın erkek eşitliğinin sağlanması üzerine yaptığı çalışmalar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması" Projesi'ne seçilen pilot illerden biri oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu güne kadar gerçekleştirdiği kadın erkek eşitliğinin sağlanması üzerine yaptığı çalışmalar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması" Projesi'ne seçilen pilot illerden biri oldu.

15 Aralık 2020 itibari ile nihai faydalanıcısının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, eş yararlanıcısının T. C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, uygulayıcı ortağının ise Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) olduğu bir Avrupa Birliği Projesi olan "Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi'ne incelenen 11 il içinden bu kapsamda başarılı çalışmalar gerçekleştiren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Edirne Belediyesi pilot iller olarak seçildi.

Hem ulusal düzeyde hem de yerel düzeyde kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesine katkıda bulunacak faaliyetlerin gerçekleştirileceği projenin açılış toplantısı 17 Ağustos Salı günü Ankara'da yapıldı.

Açılış toplantısına ekibi ile katılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın "Sayın Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'in talimatlarıyla daire başkanlığımızın bünyesinde bulunan Eşitlik Birimi ve Kadın Dayanışma Merkezi'miz ile kadınların her alanda yanlarında olmayı sürdürüyoruz. ESMEK kurslarımız kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanabilmesi ve kendilerine iş alanları yaratabilmeleri için el sanatları atölyelerine devam ediyor. Ayrıca Belediyemiz otobüs şoförü, itfaiye, vatman, parkomat görevlisi gibi personel alımlarında kadınlara öncelik tanıdı. Bu çalışmalarımızla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesine pilot belediyelerden biri olarak seçilmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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BÜYÜKŞEHİR KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNE DUYARLI BÜTÇE ÇALIŞMALARI İÇİN PİLOT İL SEÇİLDİ - Haberler
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