Büyükşehir İtfaiyesinden Soba Uyarısı

Havaların soğuması ve kış aylarının gelmesiyle birlikte soba kurulumları başladı. Doğru soba kurulumunun soba kullanmak kadar önemli olduğunu hatırlatan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu.

İlk olarak soba kurulumunda boruların eklem yerlerine iyice oturtulması gerekildiğini aktaran Yılmaz, sobada yeterli baca çekiş gücü elde etmek için etkili baca yüksekliğinin en az 3 buçuk metre en fazla 5 metre olması gerektiğini ifade etti. Soba kurulumunda fazla boru ve dirsek kullanımının yanlış olduğunu anımsatan İtfaiye Daire Başkanı Yılmaz, "Soba kurulumu sırasında yapılan en büyük yanlışlardan birisi de fazla boru ve dirsek kullanılmasıdır. Aksine boru ve dirsekler ne kadar az kullanılırsa o kadar soba kullanımı verimli hale getirilmiş olur. Bir diğer önemli konu da vatandaşlarımızın yılda belirli aralıklarla bacalarını temizletmeleridir. Çünkü kurum bağlamış bacanın çekiş gücü düşer. Bacadan tahliye olmayan duman yeniden içeri sızar bu da Allah korusun istenmeyen sonuçlar meydana getirebilir. Bacadan kaynaklı yangınlar son 4 yılda 313, 2018 yılında ise 67 olarak kayıtlarımıza geçmiştir. Bu sebeplevatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını öneriyoruz" dedi.

EĞİTİMLER İLE SİNSİ TEHLİKENİN ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞIYORUZ

Soba kullanımının da hayati önem taşıdığına dikkat çeken Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Kentimizde soba kullanımı sırasında vatandaşlarımızın birçoğu sobalarını tutuşturmak için yanıcı ve parlayıcı maddeler kullanmaktalar. Bu da kimi zaman yangına neden olmaktadır. Sobaların bu tür maddeler ile tutuşturulmaya çalışılması çok tehlikeli ve yanlıştır. Soba yanarken yanma havası ve duman kapakları kapatılmamalıdır. Aksi halde zehirlenmelere davetiye çıkartılabilir. Soba borularına çamaşır kurutma aksesuarları asılmamalı ve kıyafetler kurutulmaya çalışılmamalıdır. Bu da yine yangınlara neden olabilmektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in talimatıyla itfaiye teşkilatı olarak eğitimlerimizi arttırarak sürdürüyoruz. Özellikle sosyal tesislerde ev hanımlarına soba kurulum ve kullanım noktasında eğitimler düzenlemekteyiz. İnşallah bu eğitimler vesilesiyle de sinsi tehlike olan karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmeyi hedeflemekteyiz. Son 4 yıl içinde kentimizin çeşitli bölgelerinde toplam 17 bin 719 vatandaşımıza karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı eğitimler verdik. Vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını öneriyoruz."