Büyükşehir İtfaiyesinden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Büyükşehir İtfaiyesinden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

10.12.2020 14:28 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:33
Büyükşehir İtfaiyesinden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşanan ölümlerin önüne geçmek için katı yakıt kullanılan sobalı evler ile doğalgazlı evlerde dikkat edilecek hususlar konusunda vatandaşlara hayati ve kritik bilgiler verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşanan ölümlerin önüne geçmek için katı yakıt kullanılan sobalı evler ile doğalgazlı evlerde dikkat edilecek hususlar konusunda vatandaşlara hayati ve kritik bilgiler verdi.

Kış mevsminin gelmesiyle birlikte karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşanan ölümlerin önüne geçmek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada soba ve kalorifer bacalarının temizliğinin yapılmasının can ve mal emniyeti bakımından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Temizlenmeyen soba ve bacaların, zaman içinde kurum bağlayarak tıkanmalarına sebep olduğundan, sobaların yanması ile birlikte, bacalarda biriken kurumların potansiyel yangın tehlikesi oluşturduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca, tıkanmış bacalar nedeni ile tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazlarının zehirlenerek ölümlere neden olduğu belirtildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı'nca sobalı evlerde yaşayan vatandaşların baca yangınlarına ve zehirlenmelerine karşı şu önlemleri alması uyarısında bulunuldu:

"Baca çıkışları aşırı rüzgarlara karşı tedbir için en az çatı seviyesinden 100 cm'den yüksek olmalı. Baca temizliğinde bacaları yakarak temizlemeye teşebbüs edilmemeli. Yılda iki kez bacalar temizlettirilmeli. Temizlenmeyen bacalarda oluşan kurumun baca yangınlarına neden olduğu unutulmamalı. Tıkalı ve iyi çekmeyen bacaları kullanarak can güvenliği tehlikeye atılmamalı. Bacalarda oluşan çatlaklara karşı önceden önlem alınmalı. Kaliteli yakıt kullanılmasına özen gösterilmeli. Baca yangınlarının çatı yangınlarına sebebiyet vereceği unutulmamalı. Bacanızda sorun çıktığında (112) Acil Çağrı Merkezi aranmalı."

Öte yandan İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından doğalgazlı evlerde dikkat edilecek hususlar da vatandaşlar ile paylaşıldı. Doğalgazlı evlerde yaşayan vatandaşlar için yapılan uyarılarda ise şu ifadeler kulanıldı:

"Pencere veya duvarlara monte edilen, ortama taze hava girmesini ve herhangi bir gaz kaçağı durumunda da gazın dışarıya tahliye edilmesini sağlayan menfezler asla iptal edilmemeli ve üzeri kapatılmamalıdır. Kombi, şofben gibi cihazların her yıl kış mevsimine girmeden yetkili servisler aracılığıyla bakımı yaptırılmalıdır. Baca gazının kimyasal yapısında veya diğer dış etkenlerden dolayı bacaların deformasyona uğraması ihtimaline karşı, yetkilendirilmiş baca temizleme firmalarına kontrol ettirilmelidir. Gaz kaçağı riskini ortadan kaldırmak için ocak ve kombilerdeki eskimiş, paslanmış veya ömrü tamamlanmış bağlantı refleksleri mutlaka yenilenmelidir. Lodoslu havalarda baca çekişi olumsuz yönde etkileneceğinden gaz sızıntısına karşı dikkatli olunmalı, bacalı cihazın bulunduğu odadaki menfezlerin açık olması sağlanmalıdır."

İtfaiye Daire Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkilendirilmiş firmalara baca temizliğinin yaptırılması gerektiği uyarısında da bulundu. - KAYSERİ

Büyükşehir İtfaiyesinden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı
Büyükşehir İtfaiyesinden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Samsun Valiliği vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
Samsun Valiliği vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
Son dakika haber: Jandarmadan mantar zehirlenmelerine karşı broşürlü uyarı
Son dakika haber: Jandarmadan mantar zehirlenmelerine karşı broşürlü uyarı
Ankara İtfaiyesinden baca temizliği uyarısı
Ankara İtfaiyesinden baca temizliği uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Ersoy Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Öykü Çelik Cem Yılmaz Öner Erkan Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Erol Bulut Ersun Yanal Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Pfizer Başakşehir Pierre Webo
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir İtfaiyesinden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 14:42:26. #1.14#
title