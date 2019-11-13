Büyükşehir itfaiyesinden güvercin operasyonu
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Büyükşehir itfaiyesinden güvercin operasyonu

Ordu'nun Ünye ilçesinde çam ağacına ayağı takılan güvercin, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesiyle kurtarıldı.

13.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:00
Büyükşehir itfaiyesinden güvercin operasyonu

'nun ilçesinde çam ağacına ayağı takılan güvercin, ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesiyle kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, 'nda gezen vatandaşlar bir güvercinin çam ağaçları arasında ayağının takılı olduğunu gördü. Vatandaşların Ordu Büyükşehir Ünye Amirliği ekiplerine vermesi üzerine güvercin ayağının takılı olduğu çam ağacından kurtarıldı.


Kurtarma sonrası güvercini yaralı olma ihtimaline karşı kontrol eden ekipler daha sonra onu doğal ortamına saldı. - ORDU

Kaynak: İHA
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