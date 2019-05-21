Büyükşehir İtfaiyesinden Arazi Yangınlarına Karşı Önlem

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yalnızca ihbar alarak olaylara müdahale etmiyor. Yaz aylarında meydana gelen arazi yangınlarına karşı da riskli bölgeleri tespit ederek erkenden önlem alıyor.

Bu yıl yağışların çok olmasından dolayı kent genelinde bulunan arazilerdeki otların fazlalığı yangın riskini de arttırdı. Her yıl olduğu gibi bu yılda arazi yangınlarının olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri önlem almak için çalışma başlattı. Kent genelinde aşırı şekilde büyüyen ve yer yer insan boyuna ulaşan otları iş makineleri ile temizleten itfaiye ekipleri böylece olası yangınları engelliyor. Bu yolla otların tutuşarak alevlerin çevrede bulunan ev, iş yeri ve tarladaki mahsullere sıçraması ve büyük kayıplara neden olması önlenmek isteniyor. Bu çerçevede Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı sadece yangın ve kurtarma ihbarlarını alarak görev yapmıyor. Riskli olan bölgeleri önceden tespit ederek daha yangın olayı meydana gelmeden riski ortadan kaldırıyor. Gaziantep itfaiyesinin arazideki bu hayati önem taşıyan hizmeti vatandaşlara da güven veriyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA